經濟、軍武　奧媒點名：中國2030年將主導世界7領域

▲2021上海半導體展。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

面對半導體、5G、航空等多個領域的中美競逐持續，奧地利《標準報》12日報導稱，中國將於2030年，主導7個領域，成為「最終的世界冠軍。」上該文所述的7個關鍵領域，分別為經濟、AI、半導體、太空旅行、核能、環保技術和軍事武器。

報導指出，中國在全球經濟中的份額從3.6%，增加到如今略低於18%，時間為20年，英國智庫經濟與商業研究中心（CEBR）認為，中國最早將在2028年超越美國成為世界第一大經濟體。

▲大陸70週年閱兵時，解放軍空降部隊攜帶的新式突擊步槍。（圖／翻攝新華網）

在人工智慧領域，報導統計國際上，論文被引用次數最多的前10%的學者中，美國和中國科學家幾乎打平，尤其人臉和語音識別發展得非常準確，若中國在基礎研究和硬體上追趕上，將可能完成超車。

在受關注的半導體領域，文章指出，30年前，美國和歐洲生產了全球3/4的微晶片，在此之後，晶片產業轉移到亞洲，預計10年內，中國將上升到最高的位置。

其他如太空旅行、核能、環保技術方面，文章表示，中國空間站已迎來首批航天員，美國主導的國際空間站即將退役；國際能源署預計，2030年，中國核能發電量將超過美國；環保技術上，儘管中國溫室氣氣排放量最大，在太陽能產業，中國未全球市場提供超過7成的零組件。

軍事武器方面，文章表示，儘管美國的軍費支出約為中國的三倍，但中國軍事預算很大一部分用於投資、研發、添購新武器，美國則將許多經費花在提高工資、作戰計畫和維護核武器上。

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