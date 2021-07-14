快訊／今增本土17例「這波疫情以來新低」、另增6死

記者洪巧藍／台北報導

國內本土疫情稍有趨緩，中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內新增17例本土病例，另有6例死亡。根據指揮中心公布數字，從5月11日本土社區疫情開始，國內累積接近1.4萬例本土病例，有超過700例死亡，過去兩週單日病例皆無超過百例，今日個案數更是疫情以來新低，整體近期疫情趨勢向下。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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▲0714確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增27例COVID-19確定病例，分別為17例本土及10例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。

指揮中心表示，今日新增之17例本土病例(其中9例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為11例男性、6例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於今(2021)年7月7日至7月13日。個案分布以臺北市10例為最多，其次為桃園市3例、新北市及臺中市各2例；其中10例為已知感染源、3例關聯不明、4例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增6例死亡個案，為5例男性、1例女性，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月15日至7月3日，確診日介於5月19日至7月5日，死亡日介於7月10日至7月12日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月12日累計公布1萬4074位確診個案中，已有1萬1964人解除隔離，解隔離人數達確診人數85.0%。

指揮中心表示，今日新增10例境外移入個案，為9例男性、1例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自緬甸(6例，為同一班機乘客)、英國、日本、印尼及茅利塔尼亞入境，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境日介於6月30日至7月11日。

指揮中心統計，截至目前國內累計168萬6311例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含166萬9801例排除)，其中1萬5328例確診，分別為1214例境外移入，1萬4061例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案15282)，共累計106例移除為空號。2020年起累計753例COVID-19死亡病例，其中745例本土，個案居住縣市分布為新北市374例、臺北市287例、基隆市25例、桃園市21例、彰化縣13例、新竹縣10例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。