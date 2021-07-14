新北降到個位數！今增17例本土「分佈4縣市」　北市10例最多　

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增17例本土個案，6人死亡。分佈縣市包括台北市10例、桃園市3例、新北市、台中各2例。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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▲0714確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

指揮官陳時中表示，今日新增6例死亡個案，為5例男性、1例女性，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月15日至7月3日，確診日介於5月19日至7月5日，死亡日介於7月10日至7月12日。另外，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月12日累計公布14,074位確診個案中，已有11,964人解除隔離，解隔離人數達確診人數85.0%。

另外，今日新增10例境外移入個案，為9例男性、1例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自緬甸（6例，為同一班機乘客）、英國、日本、印尼及茅利塔尼亞入境，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境日介於6月30日至7月11日。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,686,311例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含1,669,801例排除），其中15,328例確診，分別為1,214例境外移入，14,061例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例（案15282），共累計106例移除為空號。

自2020年起累計753例COVID-19死亡病例，其中745例本土，個案居住縣市分布為新北市374例、臺北市287例、基隆市25例、桃園市21例、彰化縣13例、新竹縣10例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。