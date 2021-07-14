大宗商品狂漲　李克強：中小企業面臨困難「要綜合失策緩解壓力」

▲大陸國務院總理李克強 。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國務院總理李克強近日表示，中國經濟形勢向好，但不穩定因素依然較多，特別是大宗商品價格大幅上漲拉抬企業成本，中小企業困難較大，必須「綜合施策」緩解價格上漲壓力，繼續發揮中小企業促進社會化就業主力軍的作用，努力實現充分的就業。

李克強12日召開「經濟形勢專家和企業家座談會」，分析當前經濟形勢及聽取意見建議。

李克強指出，今年以來，全國上下共同努力，經濟運行穩中加固、符合預期，就業形勢向好，經濟發展動力進一步增強，但國內外環境依然錯綜複雜，不確定不穩定因素較多，「特別是大宗商品價格大幅上漲抬升企業成本，中小微企業困難較大。」

▼大宗商品價格狂漲，對大陸製造業造成衝擊。（圖／路透社）



李克強提到，要統籌今年下半年和明年經濟運行，著力保持在合理區間，針對國內外環境變化和市場主體需求，保持宏觀政策連續性穩定性，堅持不搞「大水漫灌」，同時增強前瞻性精準性，加強區間調控，堅持就業優先。

李克強表示，積極的財政政策、穩健的貨幣政策要繼續聚焦支持實體經濟和促進就業，近期實行的降準措施要體現結構性，更加註重支持中小微企業、勞動密集型行業，幫助緩解融資難題，「支持用好地方政府專項債等資金，推進重大工程、基本民生項目等重點建設。」

李克強強調，要綜合施策緩解大宗商品價格上漲壓力，「繼續發揮中小微企業、個體工商戶促進社會化就業主力軍作用，拓展大學畢業生等就業渠道，為農民工提供更多打工機會，發展靈活就業，努力實現比較充分的就業。」

李克強還說，要以改革開放的有力舉措更有效激發市場主體活力，深化「放管服」等改革，進一步優化營商環境，持續推進雙創，使人民群眾幹事興業的智慧和力量更大迸發出來，「擴大高水平對外開放，更好利用國際國內兩個市場、兩種資源，發展跨境電商、海外倉等新業態，促進外貿外資穩定增長，讓我國繼續成為外資投資的熱土，在更深融入世界經濟中實現自身更好發展。」

不過，在提到進一步開放的同時，李克強也提到，必須加強公正監管，反對壟斷和不正當競爭，讓中小微企業在公平競爭中有更多選擇和成長空間，讓大企業有有力的配套、充分發揮支撐產業鏈的龍頭作用。