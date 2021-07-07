陸國儲局拍賣金屬儲備　銅超搶手「75分鐘就搶光光」

▲原物料價格飆漲，對製造業造成重大影響，大陸官方已採取多項措施因應。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家糧食和物資儲備局上月公告將出售銅、鋁、鋅的國家儲備，以緩解瘋漲的原物料價格。參與標售的人士透露，官方原定拍賣將進行2天，但銅、鋁卻在首日就賣完了，尤其是銅，在拍賣開始75分鐘後就已經賣光。

根據《路透社》報導，金屬價格的瘋漲導致大陸製造商的成本增加，官方才會罕見採取此措施，以平抑金屬價格的漲勢。

報導提到，國儲局定於7月5日至6日出售銅、鋁、鋅的儲備，數量分別為2萬噸、5萬噸以及3萬噸。拍賣原定進行2天，但銅、鋁第一天就賣完了，競標平台的公告顯示，鋁在5日上午的11時52分出售完畢。

大陸一名國營金屬公司的人士透露，銅的拍賣在5日0時展開，但開始的75分鐘後，最後一批銅就賣掉了。

另一名參與標售的人士也說，他在一間銅線製造企業工作，拍賣時的價格為每噸67700元人民幣，比8月份交割的上海期銅價格便宜1.6%，「幾秒鐘就被搶光了！」

鋅的部分未有看見銷售公告，但據說價格為每噸21000元人民幣，仍較市場上便宜。

不過，這次出售的10萬噸金屬，只是大陸國儲局今年規劃投放的第一批，預料還將有下一次拍賣。