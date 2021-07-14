　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

收到簡訊了嗎？「超商預約疫苗5步驟」一次看　716起接種AZ疫苗

記者蔡文鈴／台北報導

中央疫苗預約平台昨（13）日上午開放18歲以上（含92年前出生）民眾進行意願登記，符合資格的民眾將會收到簡訊通知，除了可以線上預約之外，也開放四大超商機台預約，只要簡單5步驟就能完成預約。接下來將於7月16日開始接種，並以AZ疫苗為主。

▲▼超商疫苗預約步驟。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

▲超商疫苗預約步驟。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

行政院長蘇貞昌提醒，收到簡訊的民眾，除了可以到 https://1922.gov.tw/ 、或健保快易通 App 預約外，也可以帶健保卡 ，到四大超商機台、健保藥局、衛生所，迅速插卡預約。

蘇貞昌在臉書整理四大超商機台的預約疫苗的介面教學，呼籲各位年輕朋友，打個電話關心家中長輩預約了沒，並把這些資訊分享給家裡長輩。

指揮中心提醒，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」須先完成意願登記後，才能在接到通知後進行預約。系統平臺會按疫苗分配情形、參照民眾所登記的意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者即可進行下一步預約接種。

指揮中心指出，截至13日下午5時為止已有485萬人完成意願登記，登記AZ疫苗有6萬3310人、莫德納疫苗309萬8106人，同時登記AZ和莫德納169萬1137人。疫苗施打期間為7月16日至7月22日，以AZ疫苗為主，籲請民眾準時前往接種。

超商預約疫苗5步驟：

民眾收到簡訊後，記得持「健保卡」到全台四大超商7-11、全家、萊爾富、OK機台操作。

1.在機台介面中，點選「公費疫苗預約」
2.插入健保卡
3.輸入手機號碼
4.預約時間、選接種站
5.印出小白單，並妥善保管

ET快訊
雞排妹拒認正宮「感情被破壞」：是她的選擇！　網轟刷新三觀
尺度炸裂！爆乳鋼琴YouTuber「真的脫光」　2秒影片引暴
快訊／53歲男躺公園涼亭暴斃！　曾拒絕打疫苗
獨／打莫德納後血壓狂升208！沒救護車　醫護飆汗快跑推輪椅送
快訊／丁允恭酒駕肇事！　撞倒機車畫面曝光
Gogoro新3車型上市！　最低5萬元可入手
快訊／酒駕撞傷機車騎士　丁允恭回應了
快訊／台中小黃運將染疫插管　匡列30人1確診
打過2劑AZ「也登記成功」　工程師揪1盲點挨酸！內行：真的大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中正運動中心公告爆藏頭詩　「禮在力趕另老是」疑 暗批體育局長

「太陽花的花語是說不出的愛」　民進黨團：以為江啟臣良心發現

BNT價格眾說紛紜　王鴻薇：黑箱價格對得起老百姓的納稅錢嗎？

「昨晚小酌睡一覺以為酒退了」　丁允恭：對受傷騎士很抱歉

吳子嘉爆政府卡疫苗是怕多花1億美金曝光　「監察院一定要查」

民進黨團指台中新北疫苗接種率低　「壓低六都平均的後段班學生」

蔡英文視訊為醫護加油　拜託國人踴躍登記疫苗提升覆蓋率

雲端最前線／台北花博啟動大型接種站！中央疫苗政策大轉彎？

收到簡訊了嗎？「超商預約疫苗5步驟」一次看　716起接種AZ疫苗

藍營控政府因意識形態卡BNT　簡舒培：「後見之明」與中國相呼應

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

疑搶快切西瓜被擋！休旅車怒叭 下秒「逆向飆髒話」騎士怒：丟臉

王力宏直播帶貨…1小時吸金2500萬台幣！ 終於剃掉大鬍子：想打我巴掌的趕快來ＸＤ

迷你臘腸犬享受尊榮級SPA服務 小黃瓜面膜+美甲舒服到睡著❤

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

那對夫妻Nico二胎瞞3個月：怕不穩定..　媽摀嘴淚崩..隔螢幕恭喜女兒「媽媽抱」！

中正運動中心公告爆藏頭詩　「禮在力趕另老是」疑 暗批體育局長

「太陽花的花語是說不出的愛」　民進黨團：以為江啟臣良心發現

BNT價格眾說紛紜　王鴻薇：黑箱價格對得起老百姓的納稅錢嗎？

「昨晚小酌睡一覺以為酒退了」　丁允恭：對受傷騎士很抱歉

吳子嘉爆政府卡疫苗是怕多花1億美金曝光　「監察院一定要查」

民進黨團指台中新北疫苗接種率低　「壓低六都平均的後段班學生」

蔡英文視訊為醫護加油　拜託國人踴躍登記疫苗提升覆蓋率

雲端最前線／台北花博啟動大型接種站！中央疫苗政策大轉彎？

收到簡訊了嗎？「超商預約疫苗5步驟」一次看　716起接種AZ疫苗

藍營控政府因意識形態卡BNT　簡舒培：「後見之明」與中國相呼應

免出門「夜市美食」自己做！經典蝦仁鳥蛋、香脆地瓜球　好吃又簡單

起重機搬家具到5樓突然斷臂　新郎慘被砸死「再幾小時就要結婚」

辣妹美腿穿拖鞋「白色腿毛超濃密」　網友見大腳體型笑：鞋太小了

3人以上Google Meet只能開1小時　想超時！主持人付費　

張育成降到3A首度開轟單場2安　陳聖平敲1安

中正運動中心公告爆藏頭詩　「禮在力趕另老是」疑 暗批體育局長

Switch等你抽！ETtoday邀請您一起為東奧金牌王集氣！

寶媽打疫苗前夕「恐慌症發作」　由曾寶儀陪同…完成接種莫德納！

超商凍一夏！小七推「鬼滅之刃」加價購、全家迎東奧集章搶市

泰國空運抵台62.5萬多劑AZ　封緘檢驗完成今放行！

政治熱門新聞

阿滴認罹憂鬱症1年　鄉民抓包證據：是不是林瑋豐害的

王定宇曝好消息！　187萬劑疫苗明下午抵台

侯友宜「一句話」曝2周後解除三級！盼市民低度活動

上海復星BNT合約範本　傳要求收集台灣醫療紀錄

江啟臣送花籃「16字」嗆聲　意外讚蘇貞昌光明正大

穿「T恤+牛仔褲」見總統挨批　劉宥彤向蔡英文致歉：會自我檢討

劉宥彤會見總統穿T恤＋牛仔褲　總統府曝蔡英文內心感受

北市5確診者足跡曝！　搭過公車還去這些地方

快訊／侯友宜曝新北解封三順序　餐飲內用最後才能開放

快訊／新北公車司機傳確診　56人篩檢結果出爐

快訊／中興巴士616公車司機確診　54人PCR結果出爐

朱學恒被告妨害公務　江啟臣再送花籃嗆蘇貞昌

「昨晚小酌睡一覺以為酒退了」　丁允恭：對受傷騎士很抱歉

泰山2修車工確診「被司機傳染」　順益汽車不配合篩檢遭停業

更多熱門

相關新聞

疫苗覆蓋率改採劑次人口比！專家質疑美化數字

疫苗覆蓋率改採劑次人口比！專家質疑美化數字

目前我國施打第一劑疫苗的覆蓋率為15.9%，不過指揮中心昨（13）日宣布，接下來的計算方式改採用「劑次人口比」，如此一來就能達到蔡英文總統要在7月底達成25%覆蓋率的目標，讓外界質疑這種做法只是美化數字。

越早登記越早打疫苗？唐鳳「是看出生年」：無關序號

越早登記越早打疫苗？唐鳳「是看出生年」：無關序號

日追贈100萬劑AZ　15日抵台時間曝

日追贈100萬劑AZ　15日抵台時間曝

日本三度捐贈疫苗逾330萬劑　外交部誠摯感謝

日本三度捐贈疫苗逾330萬劑　外交部誠摯感謝

日本再贈100萬劑AZ疫苗　15日抵台

日本再贈100萬劑AZ疫苗　15日抵台

關鍵字：

AZ疫苗疫苗接種平台1922

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹爆戀情「新歡已有未婚妻」

高雄三明治店遭公審！親友團嗆聲：你們好秋

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

快訊／雞排妹發文喊話正宮！

保時捷男曖昧雞排妹　未婚妻爆婚約取消

保時捷男變雞排妹「老公」未婚妻心碎

苗栗跑男疑被雷劈慘狀曝　腳炸爛

3036年未來人疑遇害！公園出現缺手屍體

15億元樂透得主瞞家人10年：我做錯了嗎

專家曝「3星座」7月中旬好運降臨

女球迷露乳慶勝利　秒遭眾男「淫爪猛掐」

快訊／桃園父子起口角 老爸負氣跳池塘不治

打完疫苗爆痛不舉！醫激推「按壓1部位」　她一試驚呼

雞排妹回應！不知保時捷男有女友

即／總統府前發言人丁允恭酒駕肇事　機車騎士送醫

更多

最夯影音

更多
雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠
奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面