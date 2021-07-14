收到簡訊了嗎？「超商預約疫苗5步驟」一次看　716起接種AZ疫苗

記者蔡文鈴／台北報導

中央疫苗預約平台昨（13）日上午開放18歲以上（含92年前出生）民眾進行意願登記，符合資格的民眾將會收到簡訊通知，除了可以線上預約之外，也開放四大超商機台預約，只要簡單5步驟就能完成預約。接下來將於7月16日開始接種，並以AZ疫苗為主。

▲超商疫苗預約步驟。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）



行政院長蘇貞昌提醒，收到簡訊的民眾，除了可以到 https://1922.gov.tw/ 、或健保快易通 App 預約外，也可以帶健保卡 ，到四大超商機台、健保藥局、衛生所，迅速插卡預約。

蘇貞昌在臉書整理四大超商機台的預約疫苗的介面教學，呼籲各位年輕朋友，打個電話關心家中長輩預約了沒，並把這些資訊分享給家裡長輩。

指揮中心提醒，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」須先完成意願登記後，才能在接到通知後進行預約。系統平臺會按疫苗分配情形、參照民眾所登記的意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者即可進行下一步預約接種。

指揮中心指出，截至13日下午5時為止已有485萬人完成意願登記，登記AZ疫苗有6萬3310人、莫德納疫苗309萬8106人，同時登記AZ和莫德納169萬1137人。疫苗施打期間為7月16日至7月22日，以AZ疫苗為主，籲請民眾準時前往接種。

超商預約疫苗5步驟：

民眾收到簡訊後，記得持「健保卡」到全台四大超商7-11、全家、萊爾富、OK機台操作。

1.在機台介面中，點選「公費疫苗預約」

2.插入健保卡

3.輸入手機號碼

4.預約時間、選接種站

5.印出小白單，並妥善保管