台南善化夜市復業首日　娃娃機業者「逆時中」最高罰30萬

▲台南市警善化警方，會同市府經發局、衛生局、市場處、區公所等單位及轄區里長、志工到夜市執行聯合稽查與防疫宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化夜市13日晚上復業，台南市善化分局等單位前往聯合稽查，並宣導防疫，現場業者遵守防疫相關規定，人流管制秩序良好，惟卻發現娃娃機業者違規「營業」，43台娃娃機全插電營業中，蒐證後依相關規定裁罰，最高可處30萬元罰鍰。





善化分局指出，每星期二、五、日開市之善化夜市，13日晚間恢復營業，原來的205個攤商中有35個到場設攤，人流管制額度471人，亦只有百人入場，秩序良好；在重新開張復業之後，夜市業者須遵守「三罩一套」與「二禁二外」兩大防疫指引。「三罩一套」包括配戴口罩、防護面罩及熟食攤設置食物遮罩，並視需要配戴手套及防水圍裙；「二禁二外」則指禁止試吃、禁止邊走邊吃，鼓勵外帶或外送；而為保持衛生安全的消費環境，也要維持安全的社交距離、禁止內用。

13日晚間善化警方會同市府經發局、衛生局、市場處、區公所等單位及轄區里長、志工到夜市執行聯合稽查與防疫宣導，以擴音器及夜市管委會廣播系統宣導，並協助人流監控。因擔心民眾忘記防疫規定，會忍不住拉下口罩享用美食，加強宣導民眾不要「邊走邊吃」。

惟稽查人員查獲違規營業娃娃機43臺，業者無視政府禁令，43臺娃娃機全插電營業中，蒐證後依相關規定裁罰，最高可處30萬元罰鍰。

善化警分局長歐祖明表示，違反傳染病防制法規定處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰，民眾若逞一時口腹之慾將付出昂貴代價，得不償失。夜市重新營業後，務必遵守政府防疫規定，業者若沒有落實防疫計畫，除了連續處罰外，最重就是予以停業。

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