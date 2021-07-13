賺錢養考生男友！她吃4年「事後藥」驚見超渣對話　狠男：妳配不上

▲癡情女看到男有手機裡的超渣對話差點崩潰。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

一名女子花花（化名）在大學時期墜入愛河，4年過後男友延畢想考研究所，但家人不再支援經濟，所以先出社會的她賺錢支付男友的生活費、報名費、補習費，念書期間，花花「跪在書桌下」滿足其需求，甚至吃事後藥讓男友不用戴套…後來男友成為國立大學碩士，卻劈腿工作場合的實習生，還說出超殘忍的話！

花花以為自己遇上了對了人，所以無怨付出，她說，「我一直想說我們會一直走下去」沒想到某天無意間發現了男友跟朋友間的對話，「你那麼帥，怎麼會想跟XXX的前女友在一起呢？結婚時要請XXX嗎？」，怎料男友竟回「我才不會跟這二手的結婚，結婚誰會找二手的？」讓她當場心碎。

花花強忍淚水問，「你這些話是什麼意思？」沒想到男友也懶得解釋，直接提分手。花花繼續說，「你一直覺得我配不上你吧？」沒想到男友竟說，「好吧！對，我就是那樣想的…假如妳能開心點，妳能徹底忘記我，我們別再聯絡了」。

▲女子遇上甘蔗男，網友紛紛留言鼓勵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

花花這才想到過去朋友對她說的話，因為男友已經跟公司的實習生曖昧許久，對方還是涉世未深、從未談過戀愛的小女生，但她一直騙自己，認為那是假的，辛苦的付出換來卻是這樣的結局。花花感嘆說，「果然是甘蔗男，只是這條甘蔗我啃了4年」。

網友看到貼文紛紛留言，「心疼死了」、「又多了一位不再相信愛情的好姑娘了」、「看到這垃圾行徑真的會血壓飆升」、「至少把錢討回來！連考研的錢都要女友出，他不會去找爸媽要喔？」、「延畢還要女友養，這種咖小到底哪個女生會跟他結婚」。

※甘蔗男：就是指認識初期甜言蜜語，會有一堆貼心舉動，但交往久了就現出原形，開始劈腿、失去耐心跟溫柔，變成一個渣男。