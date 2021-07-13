見客了！台南頑皮世界開園　數百遊客入園與動物們相見歡

▲台南學甲「頑皮世界」野生動物園，在13日上午恢復開園，有數百位遊客湧入園區，與動物們相見歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

歷經將近2個月的休園，台南學甲「頑皮世界」野生動物園，在13日上午恢復開園，有數百位遊客湧入園區，頑皮世界配合政府規定，遊客必須預約入園、實聯制登記、量測體溫、酒精消毒，並保持安全距離，才能夠入園遊玩。

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因為放暑假，遊客幾乎都是全家大小一起出遊，看著小孩拿牧草吆喝小羊來吃，媽媽在旁邊苦笑說：「關在家裡每天哄小孩吃飯，快累壞了。現在可以讓他們體會一下當媽媽的心情」。

雖然休園很長一段時間，但是園內3百種、近2千隻動物，每天都有保育員妥善照顧。遊客看到動物們都很健康呆萌，直呼療癒。其中最受歡迎的，就是在疫情期間，保育類黑腳企鵝出生了小寶寶，現在已經離開爸媽的照顧，自在的曬太陽和游泳，馬上成為遊客關注焦點。

由於還在三級警戒期間，頑皮世界配合政府規定，遊客必須預約入園、實聯制登記、量測體溫、酒精消毒，並保持安全距離，才能夠入園遊玩。

受到疫情影響，今天來客不到往年暑假的一成，頑皮世界說，只希望悶壞的遊客，能夠在大自然中，體驗不受疫情影響的動物世界，至於營收，能少賠就少賠了。

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