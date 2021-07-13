快訊／鐵鎚+剪刀殺死母親　台南逆子判刑18年監護5年

▲男子李佳軒，懷疑陳姓母親要害他，憤而行兇殺害母親，台南地院將他判刑18年。（記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南佳里區2020年10月23日凌晨發生的兒子持刀及鐵鎚、剪刀等殺死母親的人倫悲劇，31歲李佳軒被檢方依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴，台南地院13日下午宣判，以李佳軒對於直系血親尊親屬犯殺人罪，處有期徒刑18年，並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護5年，仍可上訴。

去年10月23日凌晨0時5分許，有民眾聽見微弱呼喊救命聲而向台南市警佳里分局報案，警方馬上啟動快速打擊機制趕往現場，發現屋內有52歲陳姓女子倒臥血泊中，除立即通知救護車，將傷者送往佳里奇美醫院急救外，並當場逮捕犯案31歲李佳軒。惟陳女於23日凌晨1時53分許，經醫院急救無效，宣告不治。

警方查出李佳軒係被害陳姓婦人兒子，無業，疑似患有思覺失調症，有多次進出醫院紀錄，平時日常生活均由其母照料，23日凌晨因母子雙方發生口角與爭執，即持家中水果刀、剪刀、榔頭及燈管等物品攻擊母親，致其母之頭頸、臉、胸腹及四肢多處受傷不支倒地。

警方在現場勘查蒐證時，在現場有找到水果刀、剪刀、鐵鎚、菜刀、焊鐵、燈管等等共8種疑為攻擊死者的器械，上面都沾有血跡，其中1把水果刀都斷裂。

台南地檢署指出，針對台南市佳里區發生之殺人案件，檢察官初步相驗完畢，死者傷勢集中於上半身，然因傷勢不只一處，初步檢視傷口外觀似為多種兇器所致，檢察官相驗後諭知擇日解剖鑑定釐清致命傷及死因。本案佳里分局偵訊後於將全案依殺害直系血親尊親屬、殺人等罪嫌移送台南地檢署偵辦，並經檢察官偵查終結起訴。

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