　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／鐵鎚+剪刀殺死母親　台南逆子判刑18年監護5年

▲男子李佳軒，懷疑陳姓母親要害他，憤而行兇殺害母親，台南地院將他判刑18年。（記者林云翻攝）

▲男子李佳軒，懷疑陳姓母親要害他，憤而行兇殺害母親，台南地院將他判刑18年。（記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南佳里區2020年10月23日凌晨發生的兒子持刀及鐵鎚、剪刀等殺死母親的人倫悲劇，31歲李佳軒被檢方依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴，台南地院13日下午宣判，以李佳軒對於直系血親尊親屬犯殺人罪，處有期徒刑18年，並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護5年，仍可上訴。

去年10月23日凌晨0時5分許，有民眾聽見微弱呼喊救命聲而向台南市警佳里分局報案，警方馬上啟動快速打擊機制趕往現場，發現屋內有52歲陳姓女子倒臥血泊中，除立即通知救護車，將傷者送往佳里奇美醫院急救外，並當場逮捕犯案31歲李佳軒。惟陳女於23日凌晨1時53分許，經醫院急救無效，宣告不治。

▲男子李佳軒，懷疑陳姓母親要害他，憤而行兇殺害母親，台南地院將他判刑18年。（記者林云翻攝）

警方查出李佳軒係被害陳姓婦人兒子，無業，疑似患有思覺失調症，有多次進出醫院紀錄，平時日常生活均由其母照料，23日凌晨因母子雙方發生口角與爭執，即持家中水果刀、剪刀、榔頭及燈管等物品攻擊母親，致其母之頭頸、臉、胸腹及四肢多處受傷不支倒地。

▲男子李佳軒，懷疑陳姓母親要害他，憤而行兇殺害母親，台南地院將他判刑18年。（記者林云翻攝）

警方在現場勘查蒐證時，在現場有找到水果刀、剪刀、鐵鎚、菜刀、焊鐵、燈管等等共8種疑為攻擊死者的器械，上面都沾有血跡，其中1把水果刀都斷裂。

台南地檢署指出，針對台南市佳里區發生之殺人案件，檢察官初步相驗完畢，死者傷勢集中於上半身，然因傷勢不只一處，初步檢視傷口外觀似為多種兇器所致，檢察官相驗後諭知擇日解剖鑑定釐清致命傷及死因。本案佳里分局偵訊後於將全案依殺害直系血親尊親屬、殺人等罪嫌移送台南地檢署偵辦，並經檢察官偵查終結起訴。

勳風 冰晶水冷扇涼風扇

ET快訊
快訊／暴雨強灌「10縣市」升級豪、大雨特報　明天更大更猛
快訊／公車司機確診！　行駛路線橫跨雙北
新北莫德納還剩20萬劑！　關鍵原因曝光
快訊／環南攤商確診1傳11　大嫂一家4人也中
快訊／桃園某快遞員工確診！感染源不明　公司50多人緊急採檢
快訊／足跡講不清！台中30歲男家教曾接觸「逛新光確診」男
北車「流汗小雞人」突被撤！　民眾路過哭了：迷路都靠它
守電腦前登記！唐鳳1句「看出生年」白忙了　網揪1點愣：搞笑嗎
快訊／新北確診足跡公布！　逛這間全聯1小時
快訊／台積電再爆員工確診　17處完整足跡曝光
LIVE／北市+9例　柯文哲最新說明
快訊／午後雷雨大爆發！擴大「10縣市大雨特報」　一路下到晚上
快訊／BNT學生優先打！　盧秀燕「挺陳時中」：我非常認同
新北汽車行2員工確診！　業者「不配合篩檢」遭停業2天
快訊／蘆洲一家三口確診！還傳染給同事　感染源不明
快訊／台中確診小黃運將「載過12人」！病況惡化　感染源不明
各縣市莫德納剩餘量公布！　鄉民關注六都驚呆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東崁頂鄉代會主席涉貪判7年8月　13日報到入監服刑

東元經營權之爭案外案　策略夥伴華新麗華挨告「內線交易」

獨／殺夫蛇蠍女7歲女兒疑遭虐　小王大嫂怒控：衣服一脫全是肋骨

連鎖藥局進口非法血氧機　黑心漲4倍300→1490元銷售額全吐回！

信義區土地67折「賤賣自肥」　幸福人壽神鬼董座惡行再爆

台灣最美公路「日落大道」違規狀況多　位移偵測+廣播取締開單

快訊／鐵鎚+剪刀殺死母親　台南逆子判刑18年監護5年

剛下夜班！正妹護理師獨步巷弄　一雙黑手後方襲來…她嚇壞尖叫

還沒坐下車子就發動！老婦猛摔17天走了　客運司機認錯被起訴

林園三清宮代天府遭鐵欄包圍　市議員嘆：人間糾紛何苦為難神

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

幼稚園老師「開娃娃車到家」辦畢典　親自頒發證書給女童！一開口暖哭網

還不快逃？他點評「各國警報聲」　一聽台灣版嚇尿褲義大利版超high

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

菜價上漲？買「這些菜」要3500元　婆婆媽媽嚇一跳直呼：太貴了啦！

國道轎車「自撞護欄」整台翻起　乘客未繫安全帶...直接飛出窗外

屏東崁頂鄉代會主席涉貪判7年8月　13日報到入監服刑

東元經營權之爭案外案　策略夥伴華新麗華挨告「內線交易」

獨／殺夫蛇蠍女7歲女兒疑遭虐　小王大嫂怒控：衣服一脫全是肋骨

連鎖藥局進口非法血氧機　黑心漲4倍300→1490元銷售額全吐回！

信義區土地67折「賤賣自肥」　幸福人壽神鬼董座惡行再爆

台灣最美公路「日落大道」違規狀況多　位移偵測+廣播取締開單

快訊／鐵鎚+剪刀殺死母親　台南逆子判刑18年監護5年

剛下夜班！正妹護理師獨步巷弄　一雙黑手後方襲來…她嚇壞尖叫

還沒坐下車子就發動！老婦猛摔17天走了　客運司機認錯被起訴

林園三清宮代天府遭鐵欄包圍　市議員嘆：人間糾紛何苦為難神

徐乃麟爆「張文綺跟小開在一起」　她哀嚎曝新身份：隨時可生產

流產後再懷孕！努力8個月沒保住...她一句話催淚：抱在手上才真的

他曝百萬人選AZ「全在賭1件事」　狂讚：超有sense的18歲以上

快訊／暴雨強灌「10縣市」升級豪、大雨特報　明天雨區更大更猛

微解封9人旅行團餐廳禁內用　陳其邁強硬：請旅客回房間用餐

嘉市危老重建容積獎勵6%　房屋稅減半最多可再延長10年

快訊／新北公車司機傳確診　匡列56人篩檢結果出爐

追加第3劑！疫苗「混打、防護力」爭議吵翻天　詳文整理一次看

幫4縣市牽線買BNT？柯文哲：國民黨聯絡上海無須透過北市「他們更熟！」

連2升！新台幣收盤升值1.8分　收在27.997元

正妹空姐超商領包裹　店員搭訕「確認末3碼」笑翻

社會熱門新聞

OL半夜驚見「男女交疊」　竟是閨蜜遭輪流性侵

即／物流貨車衝出高架墜5米全毀　駕駛拋車外命危

櫻花蝦小少爺國一生遭勒索　繳150萬保護費求放過

相驗結果曝！桃園25歲男殺21歲妻：她中邪要驅魔

即／桃園爆殺妻…21歲人妻倒血泊慘死！夫喊：幫驅魔

警測速口罩戴下巴！網喊罰3000元　釣出所長親留言

三寶闖紅燈失敗「棄車逃跑」　反被撞飛

消防隊長群聚　高雄消防局要查了

即／中隊長揪團溯溪釀2死　高市消防局火速拔官

聯手小王殺親夫！蛇蠍女正面曝光

即／桃園獨居男吐血猝死　門沒關鄰居驚見躺地不動

剩8秒紅燈…阿公卡路中！外送員扛起過馬路　網暖哭

即／微解封前！17歲少年「三仙台撿海螺」溺斃

小叔轟蛇蠍女結4次婚很淫亂　母親節設局殺夫

更多熱門

相關新聞

台南頑皮世界開園

台南頑皮世界開園

歷經將近2個月的休園，台南學甲「頑皮世界」野生動物園，在13日上午恢復開園，有數百位遊客湧入園區，頑皮世界配合政府規定，遊客必須預約入園、實聯制登記、量測體溫、酒精消毒，並保持安全距離，才能夠入園遊玩。

台南宗教團體　有條件開放參拜禮拜

台南宗教團體　有條件開放參拜禮拜

台南高鐵特區人龍買屋引關注　1字頭買不到新建案

台南高鐵特區人龍買屋引關注　1字頭買不到新建案

即／台南大東夜市麻將攤12人群聚　市府開罰攤商

即／台南大東夜市麻將攤12人群聚　市府開罰攤商

渣男誆排毒性侵少女　重判15年

渣男誆排毒性侵少女　重判15年

關鍵字：

台南佳里弒母李佳軒判刑

讀者迴響

熱門新聞

今早開放「18歲以上」接種意願登記！快看要選哪支疫苗

男2周內被混打AZ＋莫德納！女兒怒：怎麼出包的

NanaQ「光速刪負評、封鎖酸民」零回應！

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

女騎士遭一道閃電劈中當場慘死！目擊者：肉都沒了

第一批疫苗登記「簡訊收到啦」　最快這周就能打

莫德納預計第4輪8/5開打！

相親50次仍單身　男曬Excel戰績表

OL半夜驚見「男女交疊」　竟是閨蜜遭輪流性侵

快訊／今日新增28本土、另增6死

侯友宜「一句話」曝2周後解除三級！盼市民低度活動

超模胸形全都露稱霸紅毯

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

4歲弟全身癢爆！醫一掀衣…見「8腳蟲吸血畫面」驚呆了

放閃男友被批真想吐！　林進高EQ笑網：要感謝我

更多

最夯影音

更多
特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！
靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

幼稚園老師「開娃娃車到家」辦畢典　親自頒發證書給女童！一開口暖哭網

幼稚園老師「開娃娃車到家」辦畢典　親自頒發證書給女童！一開口暖哭網

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面