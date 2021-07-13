連鎖藥局進口非法血氧機　黑心漲4倍300→1490元銷售額全吐回！

▲士林地檢署再度發動搜索查獲連鎖藥局從中國進口未取得醫療器材輸入及販賣許可的血氧機。（圖／士林地檢署提供）

記者黃宥寧／台北報導

良心不會痛嗎？士林地檢署12日再度搜索富康活力醫藥公司及旗下連鎖7藥局，追出相關人用300至400元台幣從大陸進口血氧機，以1490元轉賣給民眾，售出800多個、不法獲利119萬餘元。被告蘇姓負責人涉犯醫療器材管理法，訊後50萬交保。

士林地檢署日前查獲澄希公司等出售黑心血氧機，違反醫療器材管理法案件後，經新北市政府衛生局主動通報富康活力醫藥公司及旗下經營的連鎖藥局疑似販售未獲核發醫療器材輸入、販賣許可的「醫療用血氧飽和測定儀(俗稱「血氧機」)

▼連鎖藥局進血氧機高價銷售給民眾。（圖／士林地檢署提供）

案由機動組黃睦涵檢察官偵辦，7月12日指揮台北市調查處，會同食藥署北區管理中心、新北市政府衛生局、基隆市衛生局等主管機關人員，持搜索票前往富康活力醫藥公司及旗下連鎖藥局共7處執行搜索，扣得未取得醫療器材輸入及販賣許可之「血氧機」共 531 個、進銷貨單據、網頁資料、帳冊等事證，並通知被告即富康活力醫藥公司負責人蘇姓夫夫婦及所屬連鎖藥局負責人吳嫌、莫嫌、王嫌7人等到案說明。



經查，被告蘇嫌等人以每個約新台幣300到400元的價格，從蝦皮拍賣網站、淘寶拍賣網站及 Amazon購物網站訂購後，由大陸地區進口未經查驗登記與取得輸入、販賣許可之「血氧機」，在公司所屬新北市汐止區、中和區、新店區及基隆市七堵區等處的連鎖藥局社群粉絲專頁及各該藥局張貼廣告，從今年疫情爆發後5月下旬起以每個1490元將「血氧機」販賣給民眾，售出數量約800餘個，犯罪所得合計約119萬餘元。

▼連鎖富康活力藥局販售黑心血氧機道歉啟事。（圖／記者黃宥寧翻攝）



蘇嫌等人經檢察官訊問完畢後均認涉犯違反醫療器材管理法第25條、第62條等未經許可輸入及販賣醫療器材罪嫌。犯罪嫌疑重大，惟尚無羈押之必要，諭知蘇嫌以50萬元具保，其餘被告均請回；蘇嫌自願在13日到士林地檢署繳回犯罪所得，同時在經營的藥局刊登道歉啟事，以示悛悔。

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