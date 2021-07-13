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社會 社會焦點 保障人權

林園三清宮代天府遭鐵欄包圍　市議員嘆：人間糾紛何苦為難神

▲邱于軒接獲陳型林園區汕尾三清宮代天府被圍 。（圖／翻攝高雄市議員 邱于軒臉書）

▲邱于軒接獲「來自神明的陳情」 。（圖／翻攝高雄市議員 邱于軒臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄林園區汕尾三清宮代天府廟埕廣場用地，因土地產權糾紛衍生進到司法程序，更遭人以鐵欄及布條圍廟抗議，引發地方議論紛紛。市議員邱于軒接獲陳情後居中協調未果，讓她嘆：「感慨人之間的糾紛、何苦讓神也為難？」

▲邱于軒接獲陳型林園區汕尾三清宮代天府被圍 。（圖／翻攝高雄市議員 邱于軒臉書）

▲邱于軒接獲陳型林園區汕尾三清宮代天府被圍 。（圖／翻攝高雄市議員邱于軒臉書）

高雄市議員邱于軒最近接到一個陳情案，直呼陳情人「超大咖」，就是是林園汕尾三清宮代天府的五府千歲，因為廟埕廣場與地主間的產權糾紛而找上她。

她指出，地主拿出土地謄本主張他們才是土地所有權人，但廟方認為早期民眾捐地蓋廟並拿出耆老當初贈予土地的資料佐證他們才是真正的土地所有權人，當年因為廟方劉姓管理人無自耕農身分無法土地所有權轉移，也造成日後的問題，雙方爭執不下，造成地方議論紛紛。

可以看到廟的周圍被鐵欄圍起，上面還掛著「侵占私人土地」布條，邱于軒表示，已居中協調希望雙方能見面溝通，也委請民政局介入處理，但雙方已進入司法程序，且積怨已深，調解無果，她嘆：「既然雙方進入法律程序，地主何苦在神明門口圍上鐵欄形同讓神明坐牢，人之間的糾紛何苦讓神也為難？」

時間對我們來說完全沒用！

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高雄邱于軒林園汕尾三清宮代天府

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