弘道疫情間堅持日送逾500便當　送餐員坦言會怕：但服務不能斷

▲弘道基金會送餐員疫情期間不停工，持續守護弱勢長輩。（圖／弘道老人福利基金會提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

新冠肺炎疫情嚴峻，全國進入第三級警戒後，民生、經濟、產業都受到嚴重衝擊，連帶也影響了社福機構的募款；弘道老人福利基金會臺中服務處，募款缺口金額仍有800萬，但對於弱勢長輩的服務，仍堅持努力前行，尤其是29位送餐員克服對染疫的恐懼，每天擔任老人家們的Uber Eats和Foodpanda，定時送上500多份愛心便當，令人敬佩。

弘道臺中服務處指出，位於太平區的中央廚房維持清晨六點半開工，廚師依照營養師設計的菜單，用心烹調料理；盛裝好的5百多份便當，由29位送餐員騎車送到每位長輩家；為了防疫安全，弘道準備口罩、酒精、護目鏡，並採取「無接觸」送餐方式，送餐員將便當放在長輩指定的門口位置，如是行動不便的長輩，才會送進家中。

▲弘道基金會送餐員疫情期間不停工，持續守護弱勢長輩。（圖／弘道老人福利基金會提供）

弘道表示疫情之前，送餐員辛苦在於天氣狀況，現在更要面對險峻疫情的高風險，暴露在外的工作環境，讓送餐員們坦承「心裡真的會怕」；送餐員林怡州說：「每天都會緊盯下午兩點的指揮中心記者會，如果公布確診者足跡點，剛好是自己送便當的區域，都會很緊張，所以我回家都先全身噴酒精，再馬上洗澡，換掉整身的衣服，就怕自己不幸染疫，影響到全家人。」

▲弘道基金會送餐員疫情期間不停工，長輩們親手寫卡片致謝。（圖／弘道老人福利基金會提供）

即便如此，弘道表示送餐員沒有人因疫情而請假，因為大家都知道，在疫情嚴峻時，弱勢長輩更難以外出、更需要這份愛心便當；有送餐員說，長輩們都會口頭關心他們、提醒注意安全，更有一位罹癌的長輩，特地送了卡片，親手寫下：「除了感謝，還有數不盡的感恩，這個送餐服務幫助我特別多，我真的謝謝你…」，讓他看了感動萬分，撫慰了在疫情期間的緊張情緒。



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