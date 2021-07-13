台灣最美公路「日落大道」違規狀況多　位移偵測+廣播取締開單

▲警方為疏導最美公路的交通，運用「位移偵測違規停車警示裝置」，來維護交通安全。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

台61線苗栗縣通霄鎮通灣至白沙屯段，於2018年6月完工通車，而通霄鎮新埔聯絡道往台1線方向，視覺上看起來筆直直通往大海，落日美景更是美不勝收人氣爆表，有著台灣最美公路之稱；不少違規車輛及行人任意穿越馬路險象環生，因此警方在此路段運用「位移偵測違規停車警示裝置」科技執法，大大改善交通。

通霄警方表示，因轄區警力單薄，針對車多時段彈性編排巡邏勤務，並適時疏導車流，為能監控新埔聯絡道車流及違停狀況，更架設多組監視器，運用「位移偵測違規停車警示裝置」科技執法，在新埔聯絡道禁止停車區域及道路中央劃設警示區塊，如遇違停車輛或行人進入警示區域30秒，透過微波傳送技術將違停地點狀況畫面回傳埔口派出所並發警報。

▲▼警方除運用「位移偵測違規停車警示裝置」外，也增設廣播系統，一旦有民眾違規，員警立刻前往取締或勸導。（圖／記者黃孟珍翻攝）

此外，警方也進一步強化系統，商請通霄鎮公所補助經費設置即時廣播系統，違停車輛或違規行人一旦進入警示區域，除發出警報外，值班員警即能先利用廣播系統廣播，再由轄區派出所派員前往勸導或取締，大大提升在聯絡道上交維執勤效能。

通霄分局也強調，將全力規劃推動科技執法，設置於落日大道之「位移偵測違規停車警示裝置」可結合即時廣播及微波傳送技術，利用科技工具輔助交通疏導，大幅提升執法效益，藉此呼籲民眾，欣賞美景之時，務必遵守交通規則，共維交通安全及順暢。

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