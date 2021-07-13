台北「連2日單位數！」南高屏、東部繼續+0　1圖看全台確診分佈

▲0713單日確診地圖（圖／ETtoday）

網搜小組／鄺郁庭報導

指揮中心今（13）日公布國內新增28例本土病例，另有6例死亡。確診數集中在5縣市，除了雙北之外，再來則是桃園、苗栗、台中。今日重點則聚焦在疫苗意願登記，以及預約接種。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，讓大家一目了然確診分布及全台狀況。

今日新增28例本土病例，其中11例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為18例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於今年6月26日至7月12日。

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個案分布以新北市15例為最多，其次為台北市9例，桃園市2例，苗栗縣及台中市各1例；其中16例為已知感染源、3例關聯不明、9例調查中，相關疫情調查持續進行中。

▲0713全台總數確診地圖（圖／ETtoday）

另外，今日新增6例死亡個案，為4例男性、2例女性，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於5月12日至6月18日，確診日介於5月16日至6月19日，死亡日介於7月4日至7月12日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月11日累計公布14,050位確診個案中，已有11,901人解除隔離，解隔離人數達確診人數84.7%。

全台今年已累計 13,989 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。

北北基

新北市 6,654 人

台北市 4,687 人

基隆市 308 人

桃竹苗

桃園市 720 人

新竹市 39 人

新竹縣 109 人

苗栗縣 548 人

中彰投

台中市 197 人

南投縣 37 人

彰化縣 265 人

雲嘉南

雲林縣 21 人

嘉義縣 18 人

嘉義市 9 人

台南市 49 人

高屏

高雄市 85 人

屏東縣 48 人

宜花東

宜蘭縣 96 人

花蓮縣 68 人

台東縣 22 人

澎金馬

澎湖縣 5 人

金門縣 0 人

連江縣 4 人