台北「連2日單位數！」南高屏、東部繼續+0　1圖看全台確診分佈

▲0713單日確診地圖（圖／ETtoday）
網搜小組／鄺郁庭報導
指揮中心今（13）日公布國內新增28例本土病例，另有6例死亡。確診數集中在5縣市，除了雙北之外，再來則是桃園、苗栗、台中。今日重點則聚焦在疫苗意願登記，以及預約接種。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，讓大家一目了然確診分布及全台狀況。
今日新增28例本土病例，其中11例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為18例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於今年6月26日至7月12日。
個案分布以新北市15例為最多，其次為台北市9例，桃園市2例，苗栗縣及台中市各1例；其中16例為已知感染源、3例關聯不明、9例調查中，相關疫情調查持續進行中。
▲0713全台總數確診地圖（圖／ETtoday）
另外，今日新增6例死亡個案，為4例男性、2例女性，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於5月12日至6月18日，確診日介於5月16日至6月19日，死亡日介於7月4日至7月12日。
指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月11日累計公布14,050位確診個案中，已有11,901人解除隔離，解隔離人數達確診人數84.7%。
全台今年已累計 13,989 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。
北北基
新北市 6,654 人
台北市 4,687 人
基隆市 308 人
桃竹苗
桃園市 720 人
新竹市 39 人
新竹縣 109 人
苗栗縣 548 人
中彰投
台中市 197 人
南投縣 37 人
彰化縣 265 人
雲嘉南
雲林縣 21 人
嘉義縣 18 人
嘉義市 9 人
台南市 49 人
高屏
高雄市 85 人
屏東縣 48 人
宜花東
宜蘭縣 96 人
花蓮縣 68 人
台東縣 22 人
澎金馬
澎湖縣 5 人
金門縣 0 人
連江縣 4 人
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