高中職免試入學放榜！錄取率98.88%　第一志願錄取率達4成

▲高中免試入學今（8日）公告分發結果，根據教育部統計，今年錄取14萬1,362名，錄取率98.88%。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

109學年度高中免試入學及特色招生考試分發入學今（8日）公告分發結果，根據教育部統計，今年共有14萬2,962名考生報名，錄取14萬1,362名，錄取率98.88%，考生可至各就學區免試入學委員會主委學校及招生學校網站查詢錄取結果，7月10日統一報到。

教育部指出，今日公告免試入學及特色招生考試分發入學分發結果，除了免試入學外，特色招生考試分發入學部分，109學年度有基北及桃連等2區辦理，已併同所在就學區免試入學分發完成，本管道4所學校總招生名額170名，總報名人數計557名（基北區338名、桃連區219名），4校合計錄取170名，總錄取率30.52%。其中以政大附中英語國際特色班競爭最激烈，錄取率為25.36%。

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根據教育部統計，學生平均選填了14.36個志願，而在第2.68個志願錄取。而全國學生錄取自己的第一志願達4成、前三志願高達7成8、前五志願高達9成。

教育部提醒錄取學生，務必依照簡章規定時間向錄取學校報到，報到前也可善用該校網站招生宣導專區查詢，或到校實地參訪，進一步增加對學校課程特色、未來進路及暑期活動等資訊的認識。

教育部也說，對於未能錄取的學生，則可再報名參加由各主管機關核准辦理的特色招生專業群科甄選入學，相關辦理學校名單、招生名額等訊息，已於7月2日起公告於「109學年度特色招生專業群科甄選入學網」；另外，也可參加各主管機關核准辦理的免試入學續招學校招生，辦理學校名單、招生名額等相關訊息，7月28日起公告於「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」。



