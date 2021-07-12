歐盟制衡一帶一路　推出基礎建設計畫

▲德國外長馬斯（Heiko Maas）在布魯塞爾的歐盟外長會議接受訪問。（圖／翻攝自GermanForeignOffice twitter）



中央社布魯塞爾12日綜合外電報導

歐洲聯盟外長今天同意推出一項連結歐洲與全世界的國際基礎建設計畫。這是在歐盟與印度和日本簽訂基礎建設協議，以及七大工業國集團（G7）提出類似倡議後，歐盟的最新行動。

歐盟懷疑中國國家主席習近平的「一帶一路」倡議計劃透過連接亞洲和歐洲來謀求更大影響力，因此正式鋪路，要從2022年起推出極具雄心的「連結」計畫。

德國外長馬斯（Heiko Maas）在布魯塞爾的歐盟外長會議上告訴記者：「我們看到中國正在運用經濟與金融手段，來增加在全世界的政治影響力。抱怨沒有用，我們必須提出替代方案。」

他表示：「歐盟必須和美國密切協調，這一點相當重要。」

歐盟已經與日本及印度簽訂聯合基礎建設計畫，要連接歐亞的交通、能源與數位領域。日本與印度都對中國的慷慨感到憂心。官員認為，北京藉由讓窮國背負巨額債務，來讓他們唯命是從。

西方官員表示，北約成員國之一、有望加入歐盟的蒙特內哥羅（Montenegro）就是向中國欠下巨債的最知名苦主。

歐盟的「歐盟連結國際」（A Globally Connected Europe）策略中沒有提到中國。盧森堡外長艾索柏恩（Jean Asselborn）今天對把中國視為假想敵提出警示，表示德國車廠每年銷往中國的汽車，比在德國國內賣得還多。

不過，一名參與起草策略的歐盟外交官員表示，這8頁文件實際上「布滿中國的痕跡」。