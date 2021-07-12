AIT新處長戴Hello TAIWAN口罩抵台　孫曉雅：很高興再回到台灣

▲孫曉雅。（資料照／記者陶本和攝）



記者黃巈禾／台北報導

美國在台協會（AIT）新任處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）12日晚間搭機抵台，她表示「很高興能夠再次回到台灣」。

AIT處長酈英傑（Brent Christensen）即將離任，並由國務院亞太副助卿孫曉雅接任。孫曉雅12日戴著「Hello TAIWAN」字樣的口罩抵台，並表示很高興能夠再次回到台灣。

AIT表示，孫曉雅抵台之後，將遵循台灣中央流行疫情指揮中心的新冠肺炎防疫政策，配合檢疫14天及自主健康管理7天，期滿之後即正式就任，孫曉雅將於酈英傑離台後接任新職。

孫曉雅是美國資深外交官，在國務院服務已30年，曾在1990年代派駐台灣，現為國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿兼亞太經濟合作（APEC）資深官員，對我國鞏固太平洋邦交及參與APEC等議題與台灣互動密切，如108年9月索羅門群島與吉里巴斯接連與我斷交後，孫曉雅女士隨即於10月初來台灣召開首屆台美「太平洋對話」，並出席第四屆「玉山論壇」發表專題演講。

外交部日前表示，孫曉雅對台美關係議題深入瞭解，也是台灣長期友人，我國政府期盼孫曉雅帶領出任AIT團隊與我方繼續密切合作，在酈英傑等歷任處長奠定的堅實基礎上，進一步強化台美友好夥伴關係。