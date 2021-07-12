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91條自然步道、14處森林遊樂區明起開放　6張表看有哪些

▲滿月圓國家森林遊樂區。（圖／新竹林區管理處提供）

▲滿月圓國家森林遊樂區步道群將開放。（圖／新竹林區管理處提供）

記者許展溢／台北報導

配合中央流行疫情指揮中心宣布7月13日有條件鬆綁戶外場域，林務局今（12日）宣布，明天起開放91條自然步道、53條林道、14處國家森林遊樂區、3處平地森林園區、4處林業文化園區。

林務局配合自7月13日起仍暫停開放鎮西堡巨木群步道、桶后越嶺步道、紅石步道等30條自然步道，大鹿林道本線、雙龍林道、延平林道等28條林道，太平山、內洞及觀霧等3處國家森林遊樂區，7月13日起開放區域調整為91條自然步道、53條林道及14處國家森林遊樂區。

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林務局指出，7月13日開放的各森林育樂場域將實施遊客人數總量管制，森林遊樂區入園人數降為原承載量的四成，到達人數上限後將採一出一進，大雪山莊、松雪樓與奧萬大山莊住宿人數亦降載五成；入園遊客須量測體溫，額溫達攝氏37.5度以上者，將婉拒入園；遊客須全程佩戴口罩，並避免戶外10人、室內5人以上群聚，且需維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離。用餐方面，如遊客於場域內有飲食需求，應配合指揮中心指示，在與不特定對象保持社交距離，可暫時取下口罩飲食，惟用餐完畢即應佩戴口罩。

林務局表示，室內展示教育場館、軌道設施（阿里山林業鐵路、太平山蹦蹦車與烏來台車）、山屋與通舖型住宿設施，以及自然保護區域（包含自然保護/留區與野生動物保護區），仍暫不開放。

林務局最後提醒，疫情期間為減少遊客與售票人員直接接觸，鼓勵大家使用電子門票進入國家森林遊樂區，遊客只要將上網購買的電子門票存於手機，給驗票人員掃瞄QRcode即可入園，使用電子門票還可享平假日均一價與東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、雙流與池南等國家森林遊樂區免收停車費優惠，安全又省錢。

▲▼林務局將於7月13日起開放91條自然步道。（圖／林務局提供）

▲▼林務局7月13日起開放91條自然步道。（圖／林務局提供，下同）

▲▼林務局將於7月13日起開放91條自然步道。（圖／林務局提供）

▲▼林務局將於7月13日起開放91條自然步道。（圖／林務局提供）

▲▼開放路線總表。

▲▼林務局將於7月13日起開放91條自然步道。（圖／林務局提供）

▲▼林務局將於7月13日起開放91條自然步道。（圖／林務局提供）

▲▼開放路線總表。

▲▼林務局將於7月13日起開放91條自然步道。（圖／林務局提供）

各森林育樂場域開放情形，林務局強調，會視國內疫情狀況與地方政府最新發布之管制公告內容滾動式調整，請遊客於出發前務必至台灣山林悠遊網查詢想去的場域開放情形與人流管制上限，林道資訊請至局網查詢；並請大家落實自身健康管理，若身體不適，請避免出遊。

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