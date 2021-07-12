明天微解封！疫情漸緩北市人車湧現　交通大隊增派警力疏導

▲因應新冠肺炎疫情微解封，台北市區人潮車流湧現，交通大隊13日起將增派警力在市內各主要道路進行交通疏導。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導

全台新冠肺炎（COVID-19）三級警戒期延長至7月26日，但因政府放寬部分防疫規定，台北市警方發現12日起市主要道路車流量已明顯增加，市警局自將從7月13日7時起調整恢復一般日尖峰時間交通疏導勤務部分崗位，計上午12處、下午20處，並指派員警、義交加強交通疏導、並隨機啟動「交通快打機制」疏緩市區車潮。

▲因應新冠肺炎疫情微解封，台北市區人潮車流湧現，交通大隊13日起將增派警力在市內各主要道路進行交通疏導。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市警交通大隊及北市各警分局、將針對台北市風景區、展覽場館、百貨公司、夜市等易匯聚人車場所之周邊道路，加強查報監控交通狀況，如發現異常路況，將立即派員指揮疏導。

市警局呼籲民眾，目前北市仍處於防疫警戒期，建議民眾減少不必要之移動，若需外出時請做好個人防疫措施，保持適當社交距離、配戴口罩、出入室內外空間請勤洗手，並請駕駛人隨時收聽警廣路況報導，遇車多或局部車流壅塞等情形，務必耐心配合執勤員警指揮確保用路順暢。

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