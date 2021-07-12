超商、賣場入口設的「手溫計」　食藥署：不能作為發燒檢測依據

▲考生手部消毒量體溫進考場。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

全國升三級警戒以來，不少賣場、超商為加強防疫，會在門口放置同時具有量測手掌溫度及酒精噴霧產品，食藥署提醒，目前未核准量測手掌溫度用於發燒篩檢產品，若業者宣稱產品可量測「體溫」，就會依照非醫療器材宣稱醫療效能為由，最高處2500萬罰鍰。

食藥署科長林欣慧表示，測量體溫、用於發燒篩檢的產品屬於醫療器材，應符合醫療器材管理法相關規定，目前常見用於量測體溫的產品，包含額溫槍、耳溫槍、口溫計、腋溫計及肛溫計等5種。

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林欣慧提到，若手溫量測業者原本就宣稱產品可測量手溫或噴灑酒精，就沒有違規，但如果在產品名稱上宣稱可量測「體溫」，就會涉嫌未經核准擅自製造或輸入醫療器材，可依違反「醫療器材管理法」第62條，處3年以下有期徒刑、拘役或併科1000萬以下罰金；若非醫材產品宣稱醫療效能，則可依同法第65條，處60萬以上、2500萬以下罰鍰。

林欣慧說，手溫之所以無法作為判斷依據，是由於手掌溫度容易受到個體差異，例如末梢神經影響，也可能受到環境因素干擾，像是碰觸太冰會太熱的物品，都會影響手部溫度，且目前並無臨床證據佐證手掌溫度可做為臨床診斷依據，請民眾注意不應以此類產品作為判斷是否發燒依據。