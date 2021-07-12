僅新北雙位數「4縣市再+1」！南高屏、東部全+0　本土確診地圖曝光

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心今（12）日公布23例確定病例，1例死亡。除了雙北外，有4個縣市再出現案例，指揮官陳時中指出，CT值連續三周都低於1，未來幾天除非有大群聚，不然案件數會維持在20至30例左右，而南部的Delta變病毒也告一段落，《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，讓大家一目了然。

指揮中心表示，今日新增之23例本土病例(其中9例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為13例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月20日至7月11日。

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▲0712單日確診地圖。（圖／ETtoday）

個案分布以新北市10例為最多，其次為臺北市9例，基隆市、桃園市、新竹市及臺中市各1例；其中17例為已知感染源、4例關聯不明、2例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案2598)，為60多歲男性，具慢性病史及其他確診者接觸史；個案於5月11日出現發燒等症狀，5月19日就醫採檢，5月20日確診並住院治療，6月11日解除隔離並出院。7月10日因其他原因死亡。

▲0712全台總數確診地圖。（圖／ETtoday）

全台今年已累計 13,961 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。

北北基

新北市 6,638 人

台北市 4,679 人

基隆市 308 人

桃竹苗

桃園市 718 人

新竹市 39 人

新竹縣 109 人

苗栗縣 547 人

中彰投

台中市 196 人

南投縣 37 人

彰化縣 265 人

雲嘉南

雲林縣 21 人

嘉義縣 18 人

嘉義市 9 人

台南市 49 人

高屏

高雄市 85 人

屏東縣 48 人

宜花東

宜蘭縣 96 人

花蓮縣 68 人

台東縣 22 人

澎金馬

澎湖縣 5 人

金門縣 0 人

連江縣 4 人

