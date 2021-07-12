連3周「Rt值低於1」　陳時中：除非再有大群聚！否則確診數會穩定

記者賴文萱／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增24例COVID-19確定病例，分別為23例本土及1例境外移入。指揮官陳時中表示，近期病例維持在20~30幾例，Rt值連續三周低於一，除非再爆大群聚，未來案件數應會維持在此區間並逐漸減少。

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增之23例本土病例(其中9例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為13例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月20日至7月11日。個案分布以新北市10例為最多，其次為台北市9例，基隆市、桃園市、新竹市及台中市各1例；其中17例為已知感染源、4例關聯不明、2例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案2598)，為60多歲男性，具慢性病史及其他確診者接觸史；個案於5月11日出現發燒等症狀，5月19日就醫採檢，5月20日確診並住院治療，6月11日解除隔離並出院。7月10日因其他原因死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月10日累計公布1萬4019位確診個案中，已有1萬1850人解除隔離，解隔離人數達確診人數84.5%。