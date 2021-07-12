莫德納打第二劑要等等！　陳時中：只有「這3類人」28天後可預約

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，莫德納疫苗會保留一定劑量給包括醫護人員、機組員與孕婦在內等三大類族群施打第二劑，間隔至少28天，其餘類別待10至12週後才能打第二劑，間距會依照疫苗供貨情形滾動式調整，且仍不能混打。

▲COVID-19疫苗接種第二劑間隔調整。（圖／指揮中心提供）



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目前莫德納疫苗到貨累積330萬劑，截至10日已打了136萬劑，陳時中提到，莫德納疫苗基本方向，是要針對特殊族群完成兩劑接種，除了醫護人員、飛行員與孕婦外，其餘都會根據預防接種組擬定第二劑接種進度，在符合科學證據前提下接種即可，目標在於讓第一劑涵蓋率越高越好。

指揮中心指出，截至昨(11)日COVID-19疫苗(包含Moderna及AstraZeneca)累計接種356萬5840人次，疫苗涵蓋率約14.87%。依據國外臨床試驗資料分析顯示，Moderna COVID-19疫苗完成接種第一劑14天後保護力約為81%，另依據WHO建議接種間隔最晚可至12週，指揮中心考量政策需要並參考ACIP建議，亦將Moderna COVID-19疫苗接種間隔調整為10至12週，並持續視疫情狀況及疫苗供貨情形，滾動調整接種政策。

指揮中心提醒，前往接種第二劑疫苗前，請確認備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及「健保卡」，若「COVID-19疫苗接種紀錄卡」已遺失，民眾可返回第一劑接種之醫療院所補發，再完成第二劑接種。此外，籲請民眾完成疫苗接種後，須持續積極配合各項防疫措施，並落實勤洗手、戴口罩及保持社交距離等個人防護，以全面保護自我與家人的健康，有效降低染疫風險。

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