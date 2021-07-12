郭董、台積電買的1000萬劑BNT怎分配？　陳時中：心中有初步計畫

記者嚴云岑／台北報導

在台積電、永齡基金會成功採購各500萬劑BNT疫苗後，行政院政委羅秉成12日表示，慈濟方面也成立專案，預期500萬劑，若全數到貨，台灣將有1500萬劑BNT疫苗。對於疫苗到貨後如何分配？指揮中心指揮官陳時中表示，「我們心中有初步計畫」，但要等有清楚的來台時間，才能把它排進來。

陳時中表示，整體捐贈合約走到現在，大家都非常努力，也交出一個不錯的成績，指揮中心對簽約相關個人或團體在這段時間努力表達最誠摯的謝意，若這批疫苗進來，相信對於施打疫苗計劃會有很大幫助。

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陳時中表示，BNT來台要怎麼打，指揮中心已有初步計畫，但還是要疫苗抵台後才能具體落實，排入接種流程困難度不高，也不會讓大家拖很久，近來後也要封緘檢驗，足夠大家先登記預約，之後也會與唐鳳政委商量，加開登記意願選項，以利之後安排。

行政院今（12）日表示，台積電、永齡基金會與香港復星簽約，各採購500萬劑BNT疫苗，政委羅秉成表示，今年底還會再追購莫德納疫苗，明後年也會加購1500萬劑次世代疫苗。

羅秉成表示，在7月1日慈濟成立專案，接著9日決定循台積電與鴻海模式，簽署採購前需要的前置法律文件。他強調，這個動作一樣要有政府角色，在私人採購上往後推動，循著台積電與永齡模式進行。

羅秉成指出，此一專案在半個月內完成，這模式推動順利的話，慈濟後面得500萬劑採購，預期會緊密的接續辦理。他強調，理論上已經開了這條路，具有可行性了，理論上可以減少縮短時間，完成慈濟專案的目標。

在台積電、永齡基金會成功採購BNT疫苗後，行政院政委羅秉成12日表示，慈濟方面也成立專案，將會依循此一模式來推動，預期500萬劑的採購會緊密接續辦理，理論上可以縮短時間，完成專案目標。