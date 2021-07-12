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快訊／到前女友家縱火！男偵訊喊尿急跳窗「頭部重創亡」

▲▼林姓縱火犯喊尿急想上廁所，趁機跳窗逃逸，結果頭部著地命危送醫。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲林姓縱火犯喊尿急想上廁所，趁機跳窗逃逸，結果頭部著地送醫搶救不治。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、陳羿妏／新北報導

新北市中和區今（12日）上午7時許發生一起墜樓事件，一名林姓縱火犯偵訊過程時，聲稱尿急想上廁所，不料，他在警方陪同前往廁所過程，竟趁機快步行走，跳窗逃逸，結果頭部重創，血流滿地。對此，稍早最新消息傳回，林男經送醫搶救後，宣告不治。

據悉，林男今年6月時赴前女友位於中和的住家縱火後，隨即逃逸無蹤，直到昨（11日）晚間才被警方循線逮捕到案。豈料，偵訊過程林男先是否認犯案，接著今上午以上廁所名義想落跑，墜樓後頭部重創，宣告不治。

對此，中和警分局表示，林男（49歲）先前曾與劉姓女友有感情糾紛，遂前往對方住家縱火，經劉女報案後，警方持新北地檢署核發之拘票拘提林嫌到案，並於警訊結束後，因疫情期間，人犯於偵查隊駐地2樓禮堂由本分局錦和所員警戒護。

未料，林嫌今上午7時許，佯稱想如廁，在配以戒具、由錦和所警員陪同前往廁所途中，畏罪趁隙由二樓窗戶跳下，墜落至路面。員警旋即通報119到場處理，將林嫌送往雙和醫院就醫，惟林嫌因顱內出血、腳部開放性骨折等傷勢，經搶救後，宣告不治。

▲▼林姓縱火犯喊尿急想上廁所，趁機跳窗逃逸，結果頭部著地命危送醫。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼林姓縱火犯喊尿急想上廁所，趁機跳窗逃逸，結果頭部著地命危送醫。（圖／記者陳以昇翻攝）

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