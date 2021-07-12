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給郭台銘一封信！她大讚「心靈富足」：字典裡沒有放棄的男人

▲郭台銘。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲鴻海創辦人郭台銘在臉書宣布已完成購買BNT疫苗簽署，給台灣民眾打下一劑強心針。（圖／ETtoday資料照）

實習記者高琳景／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘今（12）日凌晨1時30分在臉書宣布，已完成購買BNT疫苗簽署，將從德國原廠直送，他很欣慰終於能給社會大眾一個交代，「但還不能放鬆」，還要努力催促到貨時間和爭取更快的到貨數量。民眾黨前發言人陳思宇隨即在臉書寫給郭台銘一封信，認為他是「心靈富足以後才會慷慨地給出」，並大讚他是「字典裡沒有放棄的男人」！

陳思宇今早在臉書以「寫給郭台銘的一封信」為題發文，表示感謝郭董從未放棄過採購500萬BNT疫苗的捐贈計畫，教會小市民甚麼叫台灣人的硬頸精神。她指出，郭董從5月28日宣佈要捐贈國人500萬劑疫苗，永齡基金會即用光速展開作業至今，中間發生太多刁難過程，卻看到郭董關關難過關關過，總算在6月24日暫拿到過關法寶，「蔡總統向媒體表示要開綠燈協助」。

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▲▼台灣民眾黨發言人陳思宇。（圖／記者李毓康攝）

▲陳思宇讚賞郭台銘是「字典裡沒有放棄的男人」。（圖／記者李毓康攝）

她並大讚郭台銘「不辭辛勞不畏流言，從未放棄為國人持續爭取救命的疫苗」，帶給年輕人最珍貴的普世價值，不只是如何打拼賺錢，更說郭台銘「心靈富足以後才會慷慨地給出。懂得如何累積財富，還有運用財富無私助人。」認為他「做事，做好事，作對的事，永不妥協」，如此的行事風範才是「真正的富有」。

貼文曝光後，網友們紛紛留言表示「感謝郭董」、「謝謝你郭董！」、「感謝郭董，並且監督民進黨讓疫苗順利進來」、「這才是台灣領導人的風範，時時刻刻想著人民，而不是算計」、「這個男人真的了不起，只有郭董才能超越藍綠」。

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