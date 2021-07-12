辯千萬賭資是「賣魚塭收入」　法官認定鬼扯4559萬全沒收

▲檢警查出千萬賭資，王男辯稱那是賣魚塭所得的家產。（圖／記者張一中攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市一名男子日前經營地下「今彩539」簽賭，遭檢警查獲並查扣涉案保險箱及相關賭資約4600萬元，男子到案後辯稱放在保險箱內的2700萬元並非賭資，而是出售自家魚塭所得的家產，遭法官認定有違常理，且綁鈔帶上都有銀行戳章，日期都在他供稱賣魚塭的日期之後，認定該筆款項為賭資，全案依賭博罪判刑1年2月，全數賭資沒收。

檢警查出，王姓男子在北市經營地下賭場，每天來往賭資高達上千萬元，還雇用新北市的趙男幫忙收取賭金，在2020年3月時，該賭場遭查獲，連同藏在臥室衣櫃、廚房櫥櫃及保險箱內的4559萬元現金都被當成賭資查扣。

王男、趙男到案後承認涉及賭博，但王男辯稱保險箱裡面的4180萬元中，有2700萬元是1998年時，位在嘉義縣布袋鎮的老家結束鰻魚出口外銷時，出售約5、6甲魚塭用地的家產所得，北上時這筆資金就一直帶在身上，本來要作為購屋基金，考量趙男有保險箱且交友單純，才會將鉅款給他保管，同時提出土地登記簿為證。

法官審理時，發現保險箱內的現金多是從銀行領出，每捆鈔票帶有銀行加蓋的日期戳章，顯示領鈔日期為2011年之後，與王男辯稱的日期不符，且現金房屋買賣大多透過壞款、轉帳或開立支票等方式為之，拿大筆鈔票交易，只是徒增交易風險還會造成清點困難，如這筆鉅款真是家產，輕易交給朋友保管也實在有違常理。

法官認為，趙男受僱於王男，負責收賭金、保管賭資，王男把巨額賭金交給他保管比較符合常理，且經比對簽賭帳冊，該賭場每日輸贏金額高達上千萬元，保險箱中金額應屬賭資，全案依賭博罪，沒入全部賭資，並對王男判刑1年2月，全案仍可上訴。