慈濟捐疫苗遭拖延　江啟臣：三催四請五拜託「只差沒跪下來而已」

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

慈濟基金會有意購捐500萬劑BNT疫苗，6月23日送件申請，行政院7月1日成立專案，8天後終簽署必要法律文件。對此，國民黨主席江啟臣11日痛批，蔡政府對疫苗捐贈的善意，一路以來愛理不理，要捐贈的團體、個人，非得要三催四請五拜託，「只差沒有跪下來而已」，呼籲蔡政府不要再擋民間善意。

江啟臣表示，蔡政府把人民善意當特許已經很荒謬，這樣的行政效率更是不敢苟同，前面已經有永齡、台積電的模式可循，為何還要拖這麼久？這也再次證明蔡政府對疫苗捐贈的善意，一路以來愛理不理，要捐贈的團體、個人，非得要三催四請五拜託，「只差沒有跪下來而已」，不知道政府在想什麼，這樣拖延不是善意團體，拖延的是台灣人民的性命。

江啟臣強調，此時此刻沒辦法解封，就是因為疫苗覆蓋率不夠，大家願意共同解決問題，為何政府不展開雙臂全力幫忙？如果政府不拖延的話，現在搞不好已經有疫苗了，像是越南、菲律賓也是差不多4、5月份以後擴大採購，人家的疫苗已經來了，他再次呼籲蔡政府，不要擋民間善意，包括縣市政府的採購申請案，也請趕快積極處理。

針對中央公布微解封指引，地方政府卻紛紛「逆時中」的現象，江啟臣則批評，民進黨防疫從一開始就是政治思考，把選票放前面，一路只看到「防疫中央有權、地方有責，解封中央有功、地方有過」，表面上讓地方有權決定，實際上是甩鍋，他認為，可見民進黨在防疫、紓困及微解封的作為上，一方面沒信心，二方面不負責任，造成現在天下大亂，本來應是全島一命，變成全島逆時中。