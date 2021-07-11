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中朝友好條約簽訂60周年　習近平與金正恩互致賀電

▲金正恩,習近平,大連,習金會,金習會。（圖／路透社,KCNA）

▲金正恩、習近平互致賀電。（圖／路透社／KCNA）

記者蔡紹堅／綜合報導

《中朝友好合作互助條約》7月11日簽訂滿60周年，根據《央視新聞》報導，中共總書記、大陸國家主席習近平與朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩互致賀電。

習近平於賀電中指出， 60年來，中朝雙方秉持條約精神，相互堅定支持，攜手並肩奮鬥，增強了兩黨兩國兄弟般的傳統友誼，促進了各自社會主義事業發展，維護了地區乃至世界和平穩定。

▲金正恩,習近平,大連,習金會,金習會。（圖／路透社,KCNA）

習近平強調，「我們不久前隆重慶祝了中國共產黨百年華誕。當前，朝鮮人民正團結一心，全力貫徹朝鮮勞動黨八大決策部署。中方堅定支持朝方發展經濟民生、有力推進社會主義建設事業。相信在總書記同志（金正恩）帶領下，朝鮮黨和人民一定能夠取得新的更大成就。」

金正恩在賀電中表示，簽訂《朝中友好合作互助條約》向全世界彰顯了朝中兩黨、兩國政府和人民在牢固的法律基礎上，長期發展鮮血凝成的朝中友誼的堅定意志。60年來，朝中兩國相互支持、相互幫助，書寫了值得自豪的友好歷史。近年來，面對複雜多變的國際形勢，朝中兩國同志般的信任和戰鬥友誼日益加深，雙方關係發展到更高階段。

金正恩表示，不斷加強和發展朝中友好合作關係是朝鮮黨和政府堅定不移的立場。朝鮮黨、政府和人民將更加珍視作為雙方共同寶貴財富的朝中友誼，在建設社會主義、共產主義的神聖征程中堅定地同中國共產黨、中國政府和中國人民攜手前行。

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