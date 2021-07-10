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手搖飲冰塊「黃金比例」　神人實測1招不走味：水會比較少

▲手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／林世文記者攝）

▲手搖飲是許多人的最愛。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

炎炎夏日來一杯冰冰涼涼的手搖杯最爽快，每次點飲料時，店員都會詢問甜度、冰塊，就有一名網友發文表示，他日前買咖啡時，好友告訴他其實要點「正常冰」才比較不會影響味道和口感，「鄉民聽過這個理論嗎？」貼文曝光後，立刻引發討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「正常冰飲料比較不容易變淡」為題發文，提到他喝飲料通常都會選擇微冰或少冰，不過日前買咖啡時，好友就告訴他其實要點「正常冰」才比較不會影響飲品的味道和口感。

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好友認為，冰塊夠多飲料才會夠冰，進而較慢融化，將飲料稀釋的冰水也較少。原PO聽完以後覺得似乎有些道理，特別是他常常半小時內就喝光了，「鄉民聽過這個理論嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲好友說飲料點正常冰的話，比較不會影響到味道和口感。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友紛紛留言回應，「全冰飲料你連吸都吸不上來，都變冰塊」、「冰塊越多，飲料越少」、「X啦！這麼熱，上層都是融化的水，難喝死」、「有點道理吧」、「您可以實驗看看啊！看口感有無不同」、「看飲料啊，咖啡一shot就是固定量」、「茶飲少冰不會少量」。

其中，也有些網友認同原PO好友的想法，紛紛表示，「我也都喝全冰，少冰喝起來很難喝」、「認真的，點去冰也是幫你套水而已，正常冰最濃」。

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