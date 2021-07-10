長者不打疫苗！醫師籲「往下開放」　陳時中認同：沒辦法一直等

▲指揮中心召開記者會。（圖／指揮中心提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫苗開打，然而受到長者接種疫苗後死亡等案例影響，導致許多長者不願接種疫苗，施打速度降低，有醫師認為應儘速開放其他族群接種。對此，指揮中心指揮官陳時中表示認同。

陳時中表示，疫苗施打當然是希望越快越好，大家也都在努力，昨天接種疫苗人數為22萬人，是近期最多，且疫苗施打速度與疫苗供應有關，他說，「沒辦法一直等，就往下開放，這是應該的」，希望能先提高第一季的疫苗覆蓋率，建立防疫防線。