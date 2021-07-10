大薯、牛排堡買1送1！6大速食優惠懶人包　78折爽吃一整桶雞腿

▲6大速食店7月限時優惠懶人包。（圖／漢堡王提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

三級警戒延長至7/26，繼續待在家防疫不如就來點邪惡美食撫慰心靈，以下就整理6大速食品牌祭出的「7月優惠」懶人包，其中漢堡王一口氣推出7大夯品買1送1、摩斯漢堡大薯買1送1等活動，肯德基則是祭出優惠券，最低可享42折優惠，吃到就是省到。

●漢堡王

漢堡王祭出「7大夯品買1送1」優惠，7/13～31連19天限時登場，品項有牛排醬燒牛肉堡、花生脆雞堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、薯條、冰美式研磨咖啡及大杯可樂等通通買1送1，另提醒民眾該優惠僅開放臨櫃點餐及使用官網訂餐並前往門市自取，機場、兒童樂園、竹科台積P1等門市不適用。

▲漢堡王7大品項限時19天買1送1。

●麥當勞

麥當勞推出歡樂送限定「深夜食堂」，即日起至9/14，每日23時至3時可以訂3款專屬套餐，主打10塊雞塊配大薯、飲料，加上1份韓風炸雞腿，夜貓價188元，若加麥脆雞腿或6塊雞塊為178元，優惠等同於10塊雞塊餐，除了升級薯條，再加19元還能多1份麥脆雞腿或6塊雞塊。

●肯德基

肯德基推出「7月優惠券」最低可享42折優惠，門市現場點餐或網路訂餐都能使用，包括個人獨享、雙人餐、多人餐都有折扣，例如單人的一塊炸雞套餐，搭配雞米花、薯條、飲料，原價151元，特價99元；雙人餐中還有最受歡迎的組合咔啦雞腿堡、花生熔岩咔啦雞腿堡套餐，搭配雙色QQ球、雞米花、飲料，原價380元，優惠價229元。

▲肯德基推出7月優惠券，總金額最高省5000元。（圖／翻攝肯德基官網）

●摩斯漢堡

摩斯漢堡將於7/21、7/22推出「大薯買1送1」優惠活動，只要用45元就能爽吃2份大薯，上午10時30分後提供販售。另針對下午2時過後的下午茶時間也有「A+B任選69元」組合餐，A區點心提供抹茶紅豆米派、北海道栗南瓜可樂餅、金魷魚薯餅組、雞腿塊薯條組，搭配B區飲品有冰紅茶、無糖冰紅茶、玉米濃湯、摩斯咖啡等，原價最高100元用69元就能吃到，8/31前限定登場。

▲摩斯漢堡推A+B任選組合69元就能吃到。（圖／摩斯提供）

●拿坡里

拿坡里推出整桶都是雞腿排的「重量級腿排桶」，分為12、18塊裝，最低78折就能爽吃，即日起限量開賣。

▲拿坡里炸雞「重量級腿排桶」登場，即日起至8/31前購買即可享優惠價。（圖／拿坡里提供）

●頂呱呱

頂呱呱祭出「口袋披薩」限時優惠，即日起至7/31前購買可享買1送1，只要銅板價就能吃到一顆口袋披薩再加1杯可樂。

▲買頂呱呱口袋披薩免費喝可樂。（圖／頂呱呱提供）