落網畫面曝！殺妻逃2天　台中狠夫躺工地爽睡午覺被逮

▲台中殺妻狠夫睡夢中落網。（圖／記者鄧木卿翻攝）



記者鄧木卿、林冠吟／台中報導

台中市北屯區15日發生一起人倫慘劇，陳姓男子因與老婆發生爭執，竟在幼子面前一刀刺進老婆的心臟，造成老婆當場傷重不治，而陳男也趕在救護車到場前騎乘自家機車逃逸，為避免警方追緝，途中還換乘計程車後在下車徒步，「跳蛙式」製造斷點。警方17日中午1時許在敦化路、敦化三路的寺廟工地內逮到陳男，大批警力進入時，陳男還躺在地上呼呼大睡，身旁還散落一地的啤酒罐與菸。

據了解，陳嫌依靠打零工維生，是三級低收入戶，更有吸毒前科，與林女生下3名孩子。2個人3月才分居，3名孩子平時跟陳嫌住，林女15日天上午與胞妹前往陳嫌住處，想要帶走感冒的小孩回去照顧，卻被陳男拒絕，雙方再度因小孩撫養權問題爆發爭吵，陳男一氣之下竟持刀當著幼子與母親的面，朝林女胸口刺去，一刀刺中心臟，導致林女當場失去生命跡象，緊急送醫急救後仍不幸宣告不治。

▲▼台中殺妻狠夫睡夢中落網。（圖／記者鄧木卿翻攝）



陳男眼見鑄下大錯，也趕在救護車抵達前，緊急騎乘自家機車逃逸，為躲避警方追捕，陳男途中換搭4次計程車，下車後又改徒步，過城中街刻意避開監視器，「跳蛙式」設置斷點，造成警方追查困難，讓案情一度陷入膠著。

不過警方運用大數據分析親友關聯、車輛軌跡，並調閱上百支錄影監視器地毯式過濾身分，循線陳嫌鎖定藏匿於北屯區一帶某建物內，立即調度優勢警力，17日下午一舉逮人。大批警力挺進時，陳男還躺在地上呼呼大睡，頭上還有看似棉被等物品做靠枕，底下也墊了塑膠墊，身旁則散落一地啤酒罐與菸。

▲陳男逃亡時還不忘用塑膠袋當底鋪睡在地上，並不忘購買菸酒與糧食等。（圖／記者鄧木卿翻攝）