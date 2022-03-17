台88「鐵片」殺死高中女師！開車到校途中遇劫　兇器從對向飛來

記者陳崑福／屏東報導

今(17)日早上，台88快速道路萬丹路段發生一起驚悚命案，一名女子駕駛自小客車遭對向飛來重約2.5公斤鐵片，砸破駕駛座前方擋風玻璃後擊中頭部，車輛隨後停在內側車道，造成後方車輛阻塞，警、消獲報前往救援，發現女子已當場死亡，最新消息傳出，死者是高雄某高中的老師，當時是要到學校上課的途中發生不幸。

▲李姓女高中師上班途中，在台88萬丹路段遭鐵塊砸中頭部，發生不幸 。（圖／民眾提供，下同）

屏東警方初步調查，62歲的李姓女老師，今天早上從屏東縣潮州住處駕車欲往高雄市任職的高中上課，於6時51分途經台88快速道路萬丹路段，遭對向飛來一塊長32X20公分、重量約2.5公斤的鐵片砸中駕駛前方擋風玻璃後擊中頭部，血流滿臉，她遭重擊後當場死亡，車輛往旁邊的內向車道偏移停住。

由於當時是上班(學)交通尖峰時段，造成後方車輛回堵，屏東警方、消防人員獲報分別趕往處理，消防人員趕到，發現她已沒有生命跡象，車上只有她一個人。

警方表示，目前還不知這塊鐵片用途，也不知是何種車輛掉落、何時掉落；研判它應該掉落在路面後，遭其他車輛輾壓後產生彈力，飛到對向車道，死者當時剛好駕車經過，發生這起不幸。

據悉，警方將調閱往來該時段、路段的車輛行車紀錄器，逐一過濾案發前後狀況，找到肇車車輛，依法究辦。