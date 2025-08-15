　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

家長「偷渡小孩」看《鬼滅》還罵人　影城怒：你是皇上還太后？

▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）

▲《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》8/8全台上映，僅3天便創下票房1.7億的驚人成績。（圖／木棉花提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本超人氣動畫片《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章：猗窩座再襲》上映後，票房持續創新高。然而，《鬼滅之刃 無限城》在台被列為「輔12級」，沒想到竟有許多家長偷帶小朋友入場，被抓包後又對影城人員嗆聲。

喜樂時代影城桃園A19店近日於社群平台Threads發文，針對部分家長帶未滿12歲孩童觀賞《鬼滅之刃》電影一事，表達強烈不滿。該影城指出，《鬼滅之刃》屬於限制級電影，明文規定未滿12歲不得進場觀賞，但仍有家長嘗試讓明顯未達年齡的小孩進入，當員工要求出示證件時，部分家長卻以「我沒帶啊，你能拿我怎麼樣？」為由推託，甚至質疑影城有無權力阻止，「別鬧了，我們巡場抓到就是請你出場，不走還要我們三催四請，請問你是皇上還是太后？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章：猗窩座再襲》。（圖／翻攝自@kimetsu_off推特）

▲影城為同仁抱屈。（圖／翻攝自@kimetsu_off推特）

影城在貼文中強調，員工只是依照規定執行工作，並無義務遭受家長的責罵或不理性對待。他們也提到，部分家長利用網路訂票「偷渡」未符資格的孩子入場，導致現場必須勸離，甚至遇到家長不願配合、拖延離場時間。對此，影城呼籲家長尊重規則，切勿以身試法，並重申「這裡是影城，不是幼兒園，更不是教壞小孩的地方」。

最後，影城表示，維護電影觀賞規範是為了保障所有觀眾的權益與觀影品質，希望大家共同守護觀影環境，也提醒家長若孩子未達年齡，請耐心等待合適的時機再帶他們進場觀賞。

網友看完紛紛留言，「你們做得非常正確，基本上鬼滅就是不適合12歲以下的小孩觀看，我自己是媽媽所以非常清楚，而且無限城電影超過兩個小時，小小孩怎麼可能坐的住」、「真的無法理解讓12歲以下看鬼滅跟魷魚遊戲的家長」。

事後，影城也回文感謝網友支持，「也想補充，不是所有家長都不配合，其實有很多理性家長，第一時間既不吵也不鬧，只是沒注意到這部電影有12歲的限制，孩子說想看就帶來了，所以真的不是要一竿子打翻一艘船喔」。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雙普會將登場！川普發文喊「賭注很大」　交換領土給烏克蘭決定
懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　澳鄰居目睹
家長「偷渡小孩」看《鬼滅》還罵人　影城怒：你是皇上還太后？
魔鏡號停公園　AV女優活動炎上！家長抗議了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

家長「偷渡小孩」看《鬼滅》還罵人　影城怒：你是皇上還太后？

若想要「台大醫師」名號！蒼藍鴿曝醫科讀哪非關鍵：這2招容易得多

快訊／22:18花蓮縣近海規模4「極淺層地震」　最大震度2級

愛喝這款健康飲品「中風機率大增」！腎臟醫：女性更明顯

青鳥代替台大學生發文反核　百人留言嗆翻：你哪位？

1年被騙502億！「72%台灣人」遇過詐騙　這類人最常受害

北捷遊憩公司公布首任總經理　曾任101營運長兼觀景台總監

老公「工作10年」只存1萬！婚後5年才坦白　真相讓她心寒

突變胖又不想吃肉要注意！「沉默殺手」肝癌上門　4徵兆日常自測

單親媽扶養3幼女咬牙存救命錢！一夕之間「全遭詐團騙光」

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

【好夢幻】台大碩士高材生分享101外商職場生活

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

家長「偷渡小孩」看《鬼滅》還罵人　影城怒：你是皇上還太后？

若想要「台大醫師」名號！蒼藍鴿曝醫科讀哪非關鍵：這2招容易得多

快訊／22:18花蓮縣近海規模4「極淺層地震」　最大震度2級

愛喝這款健康飲品「中風機率大增」！腎臟醫：女性更明顯

青鳥代替台大學生發文反核　百人留言嗆翻：你哪位？

1年被騙502億！「72%台灣人」遇過詐騙　這類人最常受害

北捷遊憩公司公布首任總經理　曾任101營運長兼觀景台總監

老公「工作10年」只存1萬！婚後5年才坦白　真相讓她心寒

突變胖又不想吃肉要注意！「沉默殺手」肝癌上門　4徵兆日常自測

單親媽扶養3幼女咬牙存救命錢！一夕之間「全遭詐團騙光」

傳川普政府擬用晶片法入股Intel　股價一度大漲5.3%

婚姻經營有方法！「高幸福夫妻」都有3個共同習慣

林采緹自爆「小時候被霸凌」　昔門牙蛀黑、留西瓜皮黑歷史曝

日本2縣大旱災辦祈雨儀式「6天後暴雨成災」　網驚：神明真厲害

欠稅欠罰822萬　台南蔡男拒繳遭法院裁准管收

帝舵表藍面鑽錶優雅登場　不到20萬擁雙色款

台南佳里透天厝煮食忘關火！　屋主急滅火保住全家

家長「偷渡小孩」看《鬼滅》還罵人　影城怒：你是皇上還太后？

統一獅5局上海灌6分逆轉戰局　7比4擊退台鋼雄鷹奪勝

若想要「台大醫師」名號！蒼藍鴿曝醫科讀哪非關鍵：這2招容易得多

【悲劇現場】20歲男爬電塔頂端拍日落！觸電墜落引火燒山

生活熱門新聞

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

一家五口墜谷！明知危險拒賠　她怒：400萬也要A

父救家人卻墜谷「爆不理賠」　國泰人壽回應

河北彩伽才第2！！現役AV女優人氣排行榜「冠軍是她」

女學霸考回台大醫　醫：改寫國教黑暗史

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

李家才被列低收入戶「120萬也無法理賠」原因曝光

一年出國2次！請假「總被主管擋」他想離職了

楊柳對決台灣影像！神閃避最高山

日本旅遊「1物一定要帶」　一票人認證：夏天太恐怖

高雄大型徵才！超狂起薪7萬9千元起

98歲爺爺賣饅頭「凌晨2點就起床準備」

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

更多熱門

相關新聞

《鬼滅》在香港破《哪吒2》紀錄

《鬼滅》在香港破《哪吒2》紀錄

日本超人氣動畫《鬼滅之刃》結局篇三部曲之一《鬼滅之刃無限城篇第一章》，在台灣持續創下票房佳績，有望超越前作《無限列車》，14日該作正式在香港上映，延續各地熱潮，票房成績同樣亮眼。開畫當天不僅「零點場」IMAX場次預售秒殺，正式上映首日更全線報捷，氣勢驚人，根據預測，最終也很有希望超越《哪吒2》票房成績。

《鬼滅》炭治郎5大特質讓粉絲淚崩

《鬼滅》炭治郎5大特質讓粉絲淚崩

《鬼滅》無慘「反社會人格」　心理師解析殘酷暴行

《鬼滅》無慘「反社會人格」　心理師解析殘酷暴行

《鬼滅之刃》太紅！動畫重播收視超高

《鬼滅之刃》太紅！動畫重播收視超高

YTR牛排夫妻cos猗窩座看《鬼滅》

YTR牛排夫妻cos猗窩座看《鬼滅》

關鍵字：

鬼滅之刃無限城篇家長風波影城員工觀影紛擾

讀者迴響

熱門新聞

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

許瑋甯兒子滿月了！　「彌月卡片」曝夫妻顧娃現況

南橫墜谷勇父3度爬坑求救　保險公司不理賠原因曝　

萬事問ChatGPT　夫妻出國被拒絕登機崩潰

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年沒戲拍」

準大學生爬電塔慘死　父母女友悲痛認屍

一家五口墜谷！明知危險拒賠　她怒：400萬也要A

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

父救家人卻墜谷「爆不理賠」　國泰人壽回應

更多

最夯影音

更多

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面