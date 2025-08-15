家長「偷渡小孩」看《鬼滅》還罵人　影城怒：你是皇上還太后？

▲《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》8/8全台上映，僅3天便創下票房1.7億的驚人成績。（圖／木棉花提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本超人氣動畫片《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章：猗窩座再襲》上映後，票房持續創新高。然而，《鬼滅之刃 無限城》在台被列為「輔12級」，沒想到竟有許多家長偷帶小朋友入場，被抓包後又對影城人員嗆聲。

喜樂時代影城桃園A19店近日於社群平台Threads發文，針對部分家長帶未滿12歲孩童觀賞《鬼滅之刃》電影一事，表達強烈不滿。該影城指出，《鬼滅之刃》屬於限制級電影，明文規定未滿12歲不得進場觀賞，但仍有家長嘗試讓明顯未達年齡的小孩進入，當員工要求出示證件時，部分家長卻以「我沒帶啊，你能拿我怎麼樣？」為由推託，甚至質疑影城有無權力阻止，「別鬧了，我們巡場抓到就是請你出場，不走還要我們三催四請，請問你是皇上還是太后？」

▲影城為同仁抱屈。（圖／翻攝自@kimetsu_off推特）



影城在貼文中強調，員工只是依照規定執行工作，並無義務遭受家長的責罵或不理性對待。他們也提到，部分家長利用網路訂票「偷渡」未符資格的孩子入場，導致現場必須勸離，甚至遇到家長不願配合、拖延離場時間。對此，影城呼籲家長尊重規則，切勿以身試法，並重申「這裡是影城，不是幼兒園，更不是教壞小孩的地方」。

最後，影城表示，維護電影觀賞規範是為了保障所有觀眾的權益與觀影品質，希望大家共同守護觀影環境，也提醒家長若孩子未達年齡，請耐心等待合適的時機再帶他們進場觀賞。

網友看完紛紛留言，「你們做得非常正確，基本上鬼滅就是不適合12歲以下的小孩觀看，我自己是媽媽所以非常清楚，而且無限城電影超過兩個小時，小小孩怎麼可能坐的住」、「真的無法理解讓12歲以下看鬼滅跟魷魚遊戲的家長」。

事後，影城也回文感謝網友支持，「也想補充，不是所有家長都不配合，其實有很多理性家長，第一時間既不吵也不鬧，只是沒注意到這部電影有12歲的限制，孩子說想看就帶來了，所以真的不是要一竿子打翻一艘船喔」。