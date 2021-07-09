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社會 社會焦點 保障人權

北投高中生存1年10萬零用錢　不買Switch捐300快篩劑送警局

▲▼北投高中生捐快篩劑。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲王媽媽(左一)致贈北投分局快篩試劑，由立法委員吳思瑤辦公室陳賢蔚主任(右一)，並由分局長陳炯志(左二)及行政組長張富庠代表接收。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

揪感心！北市北投區王姓高中生因看到全台疫情進入3級警戒狀態已超過50天，又看到第一線防疫人員在作戰前線毫不鬆懈，為了感謝警察人員投入防疫工作的辛勞，特別將存了1年10萬8000元的零用錢，慷慨買入60盒共300劑快篩試劑，分別各送150劑給士林及北投分局，希望為社會盡一己之力。

從小就住北投的王同學，今年將升高二，一年多前就希望可以出國留學，無奈新冠肺炎疫情驟然席捲全球，打亂了計畫，近日留學計畫終於可以成行！

出國前的王同學在疫情間看到許許多多小老百姓投入協助疫情的感人故事，特別有感於北投警察穿梭在各個市場、山區，馬不停蹄的宣導，不分晝夜守護自己出生長大的家園，深覺在出國前，自己應該為社會做點什麼。

因此，他將存了一年多的零用錢，買入價值1盒1800元快篩試劑，60盒共300劑快篩劑，捐給士林分局及北投分局，希望可以幫警察哥哥姐姐的健康把關，但因疫情嚴峻，快篩試劑無法如期在王同學出國前到貨，在王同學出國後，便由王媽媽代為達成心願

▼由於王同學已出國留學，便由王媽媽代替將快篩劑捐給北投分局。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼北投高中生捐快篩劑。（圖／記者黃宥寧翻攝）

今(9日)，王媽媽在立法委員吳思瑤辦公室陳賢蔚主任的陪同下，帶著150劑快篩試劑到北投分局，親手交到分局長陳炯志手中，陳分局長對於王同學小小年紀就能有這樣的愛心，感到十分難得，特別回贈感謝狀，代表北投分局全體同仁，向王媽媽及王同學轉達最誠摯的謝意。


對此，北投警分局呼籲，疫情期間，請國人務必保持防疫意識，遵守政府防疫指引，非必要請減少外出，注意保持安全社交距離。

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