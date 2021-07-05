老奶奶忘身分證字號　無法實聯制傻愣捷運站外...警用一招幫忙！

▲82歲老奶奶因未帶身份證也忘記身分證號碼，故無法登記實聯制坐捷運，所幸暖警上前幫助。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名82歲老奶奶，在捷運北投站欲搭捷運返家，但因身上沒帶任何證件也忘記身分證字號，更不會使用智慧型手機掃QR Code，故無法實聯制登記。導致她無助坐公車站牌徬徨，所幸警方獲報抵達現場上前關心，並使用警政系統查詢老奶奶身份，助老奶奶順利進入捷運站搭車返回住家。

日前酷熱下午，北投分局長安派出所獲報，稱捷運北投站有老人迷途。警方到場後見一名28年次林陳女士徬徨無助坐在捷運站旁公車站，員警見她神情慌張，便上前安撫情緒並耐心詢問。

林陳老奶奶表示，她住在新北市淡水，坐公車到北投找親戚，由於沒有帶身分證、也不知道身分證字號，導致無法實聯制進入捷運站。機警的警員李心凱、方智弘，立即用警政系統查詢並確認奶奶身份後，協助奶奶向捷運站務人員進行溝通解釋，讓老奶奶順利進入捷運站搭車返回住家。

對此，北投分局呼籲，防疫期間進入室內公共場所，均要配合實聯制等防疫措施，如果家中長輩可能不習慣使用手機，也不知道如何登記實聯制，請民眾多費心指導，並提醒長輩出門記得攜帶證件，並配合實聯制、戴口罩等政府防疫政策，共同防範疫情擴散，守護民眾健康。

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