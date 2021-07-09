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微解封可脫口罩拍婚紗！婚顧業者「2個月零收入」苦撐：不敢抱希望

記者鮑璿安／台北報導

因本土疫情趨緩，指揮中心宣佈部分場所及限制可「微解封」，不過各行業不同調引發爭議。今（9日）疫情說明記者會中，針對拍婚紗時是否可以脫下口罩，陳時中回應：「距離有當然是可以，如果新郎要接個吻也不反對。」較過往相對鬆綁，對此婚顧業者欣喜，因三級警戒以來完全零收入，對微解封雖不敢抱太大希望，但仍是好的開始。

▲婚紗照 。（圖／翻攝自unsplash）

▲微解封下，新人拍攝婚紗照時可拿下口罩。（示意圖／翻攝自unsplash）

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▲▼0709指揮中心記者會,指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮官陳時中提到婚紗業微解封。（圖／指揮中心提供）

指揮中心宣佈全國三級警戒延長至7月26日，並實施「微解封」，那麼婚紗業是否包含在內？陳時中表示：「婚紗業如果有保持社交距離，可以恢復拍攝， 如果要跟新郎接個吻我也不反對。」代表做法有所鬆綁，以滾動式措施達到防疫平衡。

曾為藝人張兆志與許允樂籌備婚禮的「當代時尚婚禮顧問」業者Elsa，接受《ETtoday新聞雲》訪問表示：「相對是開心的，自身都有做好防疫措施。」她解釋因為疫情期間，內部人員不會直接接觸新人，若是進行婚紗拍攝時，攝影師與新人也會維持安全距離拍攝，再加上相關人員有做快篩自我檢測並戴好口罩，因此拍攝婚紗的過程較為安全。

▲張兆志 。（圖／當代時尚婚禮顧問提供）

▲浪漫的婚紗照，見證了愛情。圖為藝人張兆志與許允樂。（圖／當代時尚婚禮顧問提供）

業者也呼籲政府多加重視婚禮產業，因相關工作者有多達37萬人，但過去討論議題時幾乎沒被提到過，她坦言自5月中旬疫情警戒提升至二級開始，業績影響約6成，而三級警戒後更是全面喊停，再加上接下來農曆7月也是淡季，團隊人員2個月來都沒有收入，她提到：「相信微解封是一個好的開始，但是不敢抱太大期望。」

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