昨20.8萬人打疫苗「史上新高」覆蓋率已逾13%　登記意願破200萬人

▲接種莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布最新疫苗接種數據，8日接種20.8萬人，創下開打以來單日歷史新高，目前累積接種逾312萬，疫苗覆蓋率超過13%；昨日開放全國第九類、第十類人員可上唐鳳的疫苗意願登錄預約系統登記，至今日已累積超過200萬人登記。

國內疫苗取得已經超過700萬劑，除最新兩批AZ175萬還在檢驗封緘中，其餘疫苗陸續配發施打，蔡英文總統喊出月底疫苗覆蓋率應該達到20%~25%。

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指揮中心發言人莊人祥今日公布最新數據，昨（8）日新冠疫苗接種 20萬8,564 人次，其中AZ接種5,814人次(第 1 劑接種 3,098 人次，第 2 劑接種 2,716 人次)，莫德納接種20萬2,750人次(第 1 劑接種 198,502 人次，第 2 劑接種 4,248 人次)。

截至目前為止，累計接種 312萬1,081 人次，AZ接種198萬6,497人次，莫德納接種113萬4,584 人次，新冠疫苗接種人口涵蓋率約 13.03%。

▲發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

此外，昨日新增13例接種疫苗後死亡個案，其中有12起為昨日新增，1起為原本通報言重不良事件轉死亡。根據指揮中心資料，昨新增12起，當中有2起為接種莫德納，都是女性，死亡年齡為 56 歲至 74 歲間，為疫苗接種後當日至 5 日間發生。

另10起為接種AZ後死亡事件，分別是7女3男，死亡年齡為 61 歲至 89 歲間（其中 9 人為 75 歲以上長者），為疫苗接種後 6 日至 23 日間發生

指揮中心昨日晚間宣布，即日起開放全國第9類、第10類對象上「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」登記，指揮官陳時中說，到今天已經有超過200萬人登記。

而昨日指揮中心新聞稿一度說明7月16日開放這兩類族群接種，後又改稱僅為目標。陳時中解釋，開打時間和檢驗封緘、配送有關，根據以往經驗推論出7/16可以做到，不過現在也不排除更早，或更晚，等時間確定就會對外說明。