甜點控注意！20款超夯甜點「熱量爆棚TOP1」竟是它

▲吃甜點能讓人有好心情，但是一沒控制好就很容易熱量破表。（示意圖／pixabay）



生活中心／綜合報導

吃甜點能讓人有好心情，但是一沒控制好就很容易熱量破表，營養師高敏敏在臉書粉專「高敏敏 營養師」整理出「20款熱門甜點熱量排行」，以每份甜點為例，熱量最高的前三名分別是「楓糖肉桂捲」、「巧克力鬆餅」以及「熔岩可可蛋糕」。

熱量TOP1的「楓糖肉桂捲」高達889大卡，相當驚人，第二名「巧克力鬆餅」也高達527大卡，而熱量最低的倒數三名分別是「桂圓杯子蛋糕」、「馬卡龍」、「低糖鳳梨酥」，高敏敏提醒民眾，吃甜點的同時也要記得計算熱量，不然真的是「療癒一時、熱量同時」。

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▲熱量TOP1的「楓糖肉桂捲」，竟然高達889大卡。（圖／營養師高敏敏提供）

高敏敏建議，每日精製糖攝取量，如果可以的話，不要超過整天總熱量的10%，最好是能降到5%，若以每日攝取2000大卡熱量為例，添加糖攝取就應低於200大卡，最好能更低到100大卡，這大約是25-50g的糖量，相當於控制在半糖的概念，但若是在家嘴饞，真的想吃甜點怎麼辦？

高敏敏教民眾幾招不易胖，同時又享美味的4種方法，包括「選擇以雞蛋、牛奶或原型食材本身為原料、少油少糖製作的甜點」、「切一切與家人朋友共享，減少熱量、增進感情」、「搭配無糖茶、黑咖啡、牛奶、優酪乳、無糖豆漿等代替含糖飲料」、「下午時段吃完，起身多活動促進消化」等方法。