中央微解封指引矛盾　新北：室內禁5人卻開放電影院？

記者徐政璿／台北報導

全國第3級警戒延到26日，中央疫情指揮中心昨（8日）也宣布13日起部分場館有條件「微解封」，但相關標準卻被民眾罵爆。新北市副市長劉和然今（9日）在記者會上表示，這不是解決問題，而是爭議的開始，中央的指引前後矛盾，例如，為什麼禁室內5人，卻能開放電影院？

▲新北市長侯友宜召開防疫會議。（圖／新北市府提供）

新北市政府9日也宣布新北市有15家電影院，新聞局依傳染病防治法相關規定公告「三級警戒延長至7月26日 新北市電影片映演場所維持暫停營業」，違者可依傳染病防治法處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

侯友宜今宣布新北仍禁餐飲內用，他說明不開放餐飲的原因：一、仍有隱形傳播鏈：新北是重災區，雙北仍有隱形社區傳播鏈，環南市場未清理完畢，不明感染源未處理完，疫情上必須更謹慎嚴格看待，尊重其他縣市做法，但面對疫情，新北還是要嚴肅面對。

二、中央指引執行面難做到中央公布的指引，經過實際討論，很多地方業者和管理單位做不到，會有比較性，但是在執行面需要有一致性的標準，執行面做不到就不開放。

三、全台疫苗覆蓋率不夠：目前疫苗施打覆蓋率仍不足，新北目前還是疫區的重災區，要謹慎以對、步步為營，絕不能冒進，所以我們將採取，分階段、分梯次，視狀況調整策略。這段時間受影響業者真的辛苦了，但還是希望能共體時艱，所有人面對疫情，繼續保持低度活動，讓疫情更穩定之後，大家才能回到新型態安全生活。

四、餐廳不開放內用：新北市以維持警戒三級為標準，管制為原則，放寬為例外，以戶外為優先。除博物館、藝文園區、開放型風景區，人數降載、開放戶外，其他一律不開放。

侯友宜下午在記者會上表示，中央公布微解封後，很多標準不一，讓業者和管理者很難執行，為了落實防疫暫不解封，評估還有兩個很重要的因素，第一是隱形傳播鍊，雙北要找出社區隱性確診者，第二是疫苗覆蓋率，還是不足以保護，新北還是重災區，要比別人做的更徹底、更落實。