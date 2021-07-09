文青照過來！新竹縣3大藝文場館重開張　圖書館「得來速取書」

▲新竹縣政府宣布轄下美術館、縣史館、蕭如松藝術園區等藝文場館自7月13日起適度解封開放。（圖／新竹縣府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

配合全國防疫警戒適度解封，新竹縣政府文化局所轄美術館、縣史館、蕭如松藝術園區等藝文場館自7月13日起適度解封開放，採預約參觀的方式，各場館除實施人流降載及出入動線管制、維持社交距離、配戴口罩，提供乾洗手液或酒精消毒，並落實實聯制及體溫監測等共通防疫措施。

新竹縣政府文化局局長李安妤指出，文化局公共圖書館仍暫不開放，為讓愛書也能享受閱讀，即日起提供線上預約及得來速取書服務，全縣公共圖書館自7月12日起逐步提供單一窗口取書服務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而文化局演藝廳等表演場所比照中央防疫指引辦理，提供表演團隊閉門排練、攝(錄)影及直播，新瓦屋客家文化保存區也暫停所有場地租借至7月26日。

李局長說，暑假期間深受大小朋友喜愛的板凳電影院，也因受疫情影響將延後辦理，文化局日前也推出線上說故事、戲劇線上夏令營等多種活動，歡迎大小朋友一起參加。

▲圖書館僅提供預約借閱取書服務，館內閱覽及自修室維持不開放。

相關措施依中央指揮中心訂定之「COVID-19（武漢肺炎）因應指引：公眾集會」及文化部公佈「藝文場館防疫管理措施」等指引，暨縣府相關防疫管制規定辦理。未來並視疫情發展，滾動調整相關場館措施，各場館開放相關訊息請隨時留意本局官網及竹縣go藝思粉絲專頁。

►「可水洗抑菌彈力QQ枕」中空纖維超好睡 可機洗更方便

►新竹媽嫌太吵「塑膠袋套頭」悶死2歲兒 相驗無傷將解剖：3萬交保



►新竹縣護膚店跟進微解封！ 夜市、小吃…12空間規範一次看清

►獨／恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐 紅燈車陣亮45cm開山刀找目標



►少女引爆醋醰慘遭6人霸凌！5分鐘摑掌28下 網傻：圍觀還裝可愛