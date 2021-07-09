Garmin林口廠1員工染新冠　陳時中：初步篩檢還沒有看到群聚現象

▲GARMIN公司外觀。（圖／記者楊詩益攝）

記者嚴云岑／台北報導

穿戴裝置大廠Garmin林口廠區1員工確診新冠肺炎，為家人確診後主動通報，PCR檢測呈陽性。桃園市衛生局表示，接獲消息後已經協助全場區500名員工採檢，目前356人採檢均為陰性。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，目前初步篩檢還沒有看到群聚現象，但還是要等全數篩檢出爐後再作判定。

新北市衛生局表示，該名個案居住在新北市，其居住桃園父親7/6確診，被匡居家隔離，7/7採檢陽性，7/8公布確診。目前匡列接觸者人數共19人(家人3、職場16人)，新北市衛生局第一時間立即通知職場所在地桃園市衛生局進行工作職場疫調

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桃園市衛生局指出，7日當天接獲Garmin林口廠區1名員工確診消息，已經緊急在當日進行全區採檢工作，採檢人數將近500人，目前已經有356人初步陰性反應。

林口華亞科技園區驚傳有員工確診，主攻穿戴裝置品牌Garmin林口廠區有員工確診新冠肺炎，Garmin表示，該員工是因為家人有感染新冠肺炎，而主動通報公司，而後PCR檢測呈陽性，當下也讓相關接觸員工進行快篩並送往PCR檢測，結果全為陰性。

Garmin說明，在員工確診之後，馬上進行大樓與廠區的清理消毒，也通報桃園市衛生局，匡列有可能接觸的員工，並且直接送檢，全部都呈陰性反應，而實際人數與相關細節還要等桃園市衛生局對外公布。