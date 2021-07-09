　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北市薇閣高中下「禁愛令」！學生僅在走廊聊天　要求簽切結書分手

▲▼ 薇閣高中 。（圖／翻攝官網）

▲台北市薇閣高中。（圖／翻攝官網）

記者崔至雲／台北報導

台灣青年民主協會指出，近日收到多位學生申訴指出，薇閣高中校仍有「禁愛令」，甚至有學生只是與異性在走廊聊天，兩人互動一切合理，卻被教官懷疑兩人是情侶，要求簽下「切結書」，如果交往學校就會讓兩人停學或輔導轉學。對此薇閣尚無回應。

青民協指出，過去，許多學校校內有不合理的「禁愛令」，禁止學生在學期間談戀愛，抑或是在校規中，以模糊的「親密互動」作為懲罰學生的要件，甚至有學生因為交往而被學校要求轉學，儘管國教署已明確宣告學校的「禁愛令」不但已經過時，更是絕對違法的，類似的案例卻仍層出不窮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

青民協指出，就讀薇閣高中的林學生與異性同學拍下一張合照後，上傳到社群軟體，原本只是想與自己的朋友們分享生活，照片裡也並沒有親密接觸。沒想到，學務處的老師看到兩人合照後，竟然將兩人都叫到學務處問話，不斷逼問兩人是否交往，在發現情侶關係後，立刻要求兩人必須分手，儘管兩人百般不願意，但學務處老師卻不斷命令兩人不准繼續交往，在巨大的壓力之下，他們只好承諾會分手，卻在事後感到煎熬，連彼此聯絡都要小心翼翼。

青民協也提到，另一位陳姓同學在校內與女友擁抱，結果學務處竟然秀出監視器錄到的畫面，訓斥兩人「學生本分就是讀書，不要搞這些有的沒的」，要兩人不要在在學期間交往，還說「如果你們畢業後交往我會祝福」，甚至以監視器的畫面逼迫兩人必須做愛校服務作為交往的「懲罰」。

青民協說，對於青春期的高中生而言，強制性的禁愛令絕對無助於協助學生面對親密關係中所會遇到的問題，以及對於情感的探索，學校應該就各面向負起積極的責任，給予學生面對感情問題時，充分的支持系統。

記者致電薇閣，但校方一再轉接電話，無人可說明，截稿前未有回應。

ET快訊
長榮跌停不慌！他擁8張勸「睡覺就對了」醒來賺20萬
搶破頭！　台大醫曝11點58分「同仁全在做1件事」
「母、女、婿」親密連結！　她放手讓老公爽玩媽
全國水庫清淤量曝光　陸軍挖了一整年清出「3座寶山水庫」
iPhone 13手機殼樣品曝光　後鏡頭有重大變化
陳時中都不罵人？台大醫曝「無奈血淚史」：他應該有所覺悟

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

森林遊樂區可以去了！墾丁+雙流+藤枝+林後四林　實聯制人數管制

LIVE／微解封「指引矛盾」縣市不同調　陳時中最新說明

三級微解封很矛盾？前台大醫提醒「2大重點」：偵測絕不能廢

看最後一眼！妻護理站淚崩「一句話都不留給我」　醫嘆3點逼哭網

搶破頭！台大醫曝11點58分「同仁全在做1件事」：政府該調整方式了

1900名「運將紓困金」要發了！下周三前就能收3萬補助

出門還是被罵！他傻眼「微解封等於沒解」　網揭1關鍵：方便甩鍋

同業相挺給力量！神經醫學研究與莊逸洲基金會　邀醫護聽音樂舒壓

搶疫苗開戰！公費登記起跑　雲林祭30台iPad供登記接種者抽獎

一吃回到童年！「綠包裝巧克力」賣了70年　網飆淚：唸書時好愛

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

真‧洗錢！還原50塊硬幣原廠貌　達人用研磨膏「洗出超噁爛黑垢」

工人搬冷氣機失足「滑落台階」　熱心同事見狀肉身阻擋神救援

金希澈、MOMO認了分手！　戀上相差13歲理想型「1年半情斷」

新宿街頭「超巨大三花貓」出沒！逼真裸3D+4K高畫質...萌翻路人❤

他遠端控電腦彈出「鬼影視窗」　下秒妹妹嚇到彈開衝出房門大叫

森林遊樂區可以去了！墾丁+雙流+藤枝+林後四林　實聯制人數管制

LIVE／微解封「指引矛盾」縣市不同調　陳時中最新說明

三級微解封很矛盾？前台大醫提醒「2大重點」：偵測絕不能廢

看最後一眼！妻護理站淚崩「一句話都不留給我」　醫嘆3點逼哭網

搶破頭！台大醫曝11點58分「同仁全在做1件事」：政府該調整方式了

1900名「運將紓困金」要發了！下周三前就能收3萬補助

出門還是被罵！他傻眼「微解封等於沒解」　網揭1關鍵：方便甩鍋

同業相挺給力量！神經醫學研究與莊逸洲基金會　邀醫護聽音樂舒壓

搶疫苗開戰！公費登記起跑　雲林祭30台iPad供登記接種者抽獎

一吃回到童年！「綠包裝巧克力」賣了70年　網飆淚：唸書時好愛

「一哥」林昀儒初登奧運想拿面獎牌　兼三項是考驗就不管壓力

宜蘭明池、棲蘭遊樂區7／13開園！住宿僅開放5成　神木園持續封閉

奪命書生化身第4節先生　保羅：布克出手我就覺得會進

台股跌破17700大關！航海王暈船、電金傳疲弱　指數大跌204點收17661點

她生下「5.1kg巨嬰」以為懷上保齡球！　分娩卡16hrs痛到剖腹

22歲「國寶級帥哥」全裸肉搏影后　享受《私慾帳號》拍性愛片

「綠白合不可能」　王世堅直言：柯文哲會「白藍合」就是白爛！

森林遊樂區可以去了！墾丁+雙流+藤枝+林後四林　實聯制人數管制

美國男籃靶子隊3人確診離隊　幸好奧運隊都安全

陳美鳳秀場收現金到手軟　家中抽屜一打開全是錢

生活熱門新聞

運動微解封　館長：這樣我不敢開

家長洗版衛福部：乾脆小孩全送健身房

微解封措施「10大爭議QA」一次搞懂！

713微解封各縣市措施懶人包

即／台中十甲旺市場攤商重症插管　病毒株比對出爐　

微解封可開放打麻將？陳時中這樣說

電影院可以釣蝦場不行！他納悶「微解封標準奇怪」

三級警戒延至726　台中首波鬆綁措施一次看懂

13日微解封　他曝2原因：有風險

陳時中都不罵人？台大醫曝「無奈血淚史」

融資All in航海王　他慘虧40%

快訊／Garmin林口廠員工染疫　356人採檢結果出爐

疫語常人　健身猛男變水電工

餐廳微解封可內用！桃園「逆時中」不跟進

更多熱門

相關新聞

北市內湖幼兒園疑群聚！16學生天天入校

北市內湖幼兒園疑群聚！16學生天天入校

國內疫情爆發，各級學校從5月中旬都已陸續停課，但北市內湖的某家幼兒園，被爆出這幾天陸續有出現10多名學生上學畫面，附近鄰居擔心會有群聚染疫問題。對此，北市教育局表示，該園以軍警消醫護的子女為主，家長因工作關係不得不托育。

畢業生想買檔車但家人反對

畢業生想買檔車但家人反對

6層樓分租套房噴火煙　女大生嗆傷驚險逃生

6層樓分租套房噴火煙　女大生嗆傷驚險逃生

全國學生確診累計達632人　大專生破200人

全國學生確診累計達632人　大專生破200人

河南商丘武術館凌晨惡火釀18死 警初步調查：死者多為寄宿生

河南商丘武術館凌晨惡火釀18死 警初步調查：死者多為寄宿生

關鍵字：

薇閣高中禁愛令學生切結書

讀者迴響

熱門新聞

全職勞工怎領1萬補貼？　薪資條、薪轉紀錄可證明薪資減損

運動微解封　館長：這樣我不敢開

家長洗版衛福部：乾脆小孩全送健身房

江宏傑福原愛「瓜分3900萬豪宅」！財產細節曝

福原愛到離婚都沒來看孩子！知情人爆「殘忍實情」

武裝分子闖台灣駐海地大使館　11人被捕

賈永婕出車禍！被撞車主「暖回一句話」秒噴淚

微解封措施「10大爭議QA」一次搞懂！

713微解封各縣市措施懶人包

即／台中十甲旺市場攤商重症插管　病毒株比對出爐　

約周玉蔻拍SWAG　童仲彥：證明給館長看

立陶宛總統記者會　戰機突然起飛

快訊／三級警戒延長至726　侯友宜宣布新北不開放餐飲內用

直擊萬華微解封！短褲美腿妹站騎樓拉客

福原愛「東奧開幕前」火速離婚驚呆日媒

更多

最夯影音

更多
後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！
江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面