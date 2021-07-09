北市薇閣高中下「禁愛令」！學生僅在走廊聊天　要求簽切結書分手

▲台北市薇閣高中。（圖／翻攝官網）

記者崔至雲／台北報導

台灣青年民主協會指出，近日收到多位學生申訴指出，薇閣高中校仍有「禁愛令」，甚至有學生只是與異性在走廊聊天，兩人互動一切合理，卻被教官懷疑兩人是情侶，要求簽下「切結書」，如果交往學校就會讓兩人停學或輔導轉學。對此薇閣尚無回應。

青民協指出，過去，許多學校校內有不合理的「禁愛令」，禁止學生在學期間談戀愛，抑或是在校規中，以模糊的「親密互動」作為懲罰學生的要件，甚至有學生因為交往而被學校要求轉學，儘管國教署已明確宣告學校的「禁愛令」不但已經過時，更是絕對違法的，類似的案例卻仍層出不窮。

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青民協指出，就讀薇閣高中的林學生與異性同學拍下一張合照後，上傳到社群軟體，原本只是想與自己的朋友們分享生活，照片裡也並沒有親密接觸。沒想到，學務處的老師看到兩人合照後，竟然將兩人都叫到學務處問話，不斷逼問兩人是否交往，在發現情侶關係後，立刻要求兩人必須分手，儘管兩人百般不願意，但學務處老師卻不斷命令兩人不准繼續交往，在巨大的壓力之下，他們只好承諾會分手，卻在事後感到煎熬，連彼此聯絡都要小心翼翼。

青民協也提到，另一位陳姓同學在校內與女友擁抱，結果學務處竟然秀出監視器錄到的畫面，訓斥兩人「學生本分就是讀書，不要搞這些有的沒的」，要兩人不要在在學期間交往，還說「如果你們畢業後交往我會祝福」，甚至以監視器的畫面逼迫兩人必須做愛校服務作為交往的「懲罰」。

青民協說，對於青春期的高中生而言，強制性的禁愛令絕對無助於協助學生面對親密關係中所會遇到的問題，以及對於情感的探索，學校應該就各面向負起積極的責任，給予學生面對感情問題時，充分的支持系統。

記者致電薇閣，但校方一再轉接電話，無人可說明，截稿前未有回應。