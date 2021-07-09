「浪漫」能讓人捉摸不透！擁有「10技能」成為有底氣的女人

▲成為「有底氣的女人」是不少女生的夢想。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

生活中心／綜合報導

「我不嫁豪門，我自己就是豪門」這句霸氣宣言是藝人范冰冰的經典名言，更成為不少女生的夢想，希望自己能成為有底氣的女人，因為有底氣才能活得高級，在《即使烏雲罩頂，妳也要自帶閃光》一書中提到，擁有這「10技能」就能成為有底氣的女人。

一、金錢，是妳說話的資本。

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電視劇《離婚律師》裡有句臺詞：「嫁個有錢人不如自己成為有錢人，女人只有在人格和經濟都獨立的情況下，才能獲得真正的安全感。」

嫁給家境再好的人，也不意味著妳可以從此「高枕無憂」，懈怠生活。人生這麼長，每段關係都難免會有矛盾爭吵的時候。

這時，無資本的女人等於無「後路」，不知該何去何從，只能忍氣吞聲。有資本的話，妳就可以瀟灑轉身，不怕無處可去。

金錢，在一定程度上，為女人保值，也為女人塑造底氣。

二、若想成為上流，唯有學習。

「女子無才便是德」這種想法早就過時了。妳所在的圈子，決定著妳未來的樣子。只有學習，才能引領妳遇到更出色的人，過讓人歆羨的生活。

不忘學習的女人，會變得越來越知性與有涵養，也會擁有更廣闊的天地。

三、好的面貌，是第一吸引力。

早點開始打理自己未嘗不是好事。否則，等到一定的年齡，眼窩深陷，皺紋疊起，再怎麼用心也無法補救了。

最重要的是，現在女性結婚的年紀越來越大，讓自己始終保持在最佳狀態，才能對「大齡單身」四字做最好的反擊。

四、自由，讓妳永遠有資格彆扭。

哪怕小魚已為人妻，在外也依舊有一間自己的小房子。

那裡擺滿了她喜歡的東西，堆滿了書籍，一兩件陶冶情操的樂器，消除煩悶的投影機。

每次和老公吵架，或是工作、生活上遇到困難，她都會跑到那小小的房間裡休息，找回專屬於自己的平靜。

「女人必須有一個地方，永遠為自己敞開大門」，即使遇到再值得依賴的人，也要留住自己的一片小小天地。不離不棄的，永遠是自己。

五、過得優雅從容，給生活一個絕地反擊。

生活中總會發生大大小小的瑣事，擾了心房，亂了陣腳，讓日子變得苦不堪言。

與命運最大的抗爭，不是打得灰頭土臉，而是過得優雅從容。

只願繁華落盡，妳仍能素心不改，優雅從容地給生活一個絕地反擊。

六、失去是常態，灑脫是最好的狀態。

好友漸行漸遠，愛人總要分離，親人也有逝去之時。我們總會來到面臨失去的年紀，而灑脫，是擺脫消極心態的最佳方式。

人生漫長，我們還有很多很多路要走。妳不灑脫，只會墮落。

七、浪漫，能使女人永遠讓人捉摸不透。

一段感情變質的原因，常常是彼此把浪漫搞丟，迷失在柴米油鹽醬醋茶的日常生活裡。

妳面前那個小小的世界是個幻覺，浪漫本身也是個幻覺。

浪漫不是真實的，桌巾下的世界也不是。

但如果妳能偶爾掀起桌布，或許就能學會如何成為浪漫的女人。

浪漫，能使女人永遠讓人捉摸不透，永遠有吸引力，永保魅力。

八、若想被愛，那便可愛。

問過多位男性朋友，90% 的人都表示，可愛的女生久處不厭，徒有漂亮外表的女生則容易讓人心生厭倦。

最重要的是，「人不是因為美麗而可愛，而是因為可愛而美麗」。

所以啊，若想長久地被愛，就好好保持可愛吧。

九、妳若不勇敢，沒人替妳堅強。

再護著妳的人，終有離開的一天。所以再愛也不能百分之百依賴，再值得信賴也要保留自己的勇敢。

別到了被丟棄的那一刻，才發現自己潰不成軍。

要做個勇敢的精靈，不懼狂風撕碎妳的翅膀。

十、沒有夢想的女人，只剩皮囊。

女人最閃閃發光、引人注目的時候，便是聊及夢想的時候。

她們的目光不拘泥於家庭瑣事或工作上的苦惱，只因心中有更遠的彼方。於是，她們從容，她們自信，她們勇敢。

夢想，是一個女人變優秀最好的武器，它能使妳逃離小格局，過最最精采燦爛的人生。

▼《即使烏雲罩頂，妳也要自帶閃光》。（圖／高寶書版提供）