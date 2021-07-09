第二批最美區間車要上線了！7月中投入「新竹=基隆=瑞芳」營運

▲台鐵第二批EMU900型電聯車七月中上線。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵花費253億購入EMU900型通勤電聯車，亮眼的外型又被譽為最美區間車，第二批EMU903及904二編組於5月抵台，本月5日已完成試運轉，將於7月中旬投入新竹-基隆-瑞芳間營運。

台鐵局表示，EMU900型通勤電聯車第二批EMU903及904二編組於5月抵臺後，經臺鐵試車小組會同立約商韓商現代樂鐵公司及第三方獨立認證與驗證(IV＆V)公司臺灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司等相關單位密集進行各項交車測試，至7月5日EMU903及EMU904已順利完成試運轉測試。

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台鐵局表示，為確保新購車輛之品質與營運安全，臺鐵局及第三方獨立認證與驗證(IV＆V)公司已就各項測試進行驗證，俟第三方獨立認證與驗證公司(IV＆V)驗證各項測試結果後，預定於7月中旬正式投入新竹-基隆-瑞芳間營運，將可大幅提升都會通勤區間之服務、安全、品質與運能。

EMU900型通勤電聯車已於去(109)年交車2列共20輛，今(110)年預定交車10列共100輛，111年交車12列共120輛，至112年將52列共520輛全數交車。