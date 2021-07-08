代工莫德納排擠國產？　陳建仁「疫苗策略」：對全人類有好處

▲我國積極洽談代工莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

外傳我國規劃爭取代工莫德納疫苗，國衛院證實正在盤點國內量產量能，引發外界擔憂是否會衝擊國產疫苗。對此，前副總統陳建仁接受《美國之音》專訪表示，台灣如果被授權製造，也不可能在短時間內就能產出，台灣應該把著眼點放在全世界，「全世界都需要大量疫苗，如果我們能夠加入這個行列，對全人類來說是有好處的。」

根據《美國之音》報導，陳建仁過去曾有台灣抗SARS的經驗，針對這次新冠疫情，他認為台灣自從SARS以後，邊境就開始設立了紅外線通關系統，學會邊境感染管控，不過當時沒有疫苗，所以台灣在這次疫苗的國際採購、國內自製方面，都比其他國家來得慢，「這也是我們在SARS時，沒有學習、體會到的。」

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談到台灣的疫苗策略，陳建仁指出，政府對於疫苗發展的政策跟2009年H1N1流感所採行的一樣，就是國內自主研發和國際的採購雙管齊下，國產的部分，現在兩家疫苗都已經完成臨床二期，而台灣不像日本一樣完全選擇採購的策略，也是和國際處境有關係，台灣在向國際採購疫苗的時候，會面臨到一些外在力量的阻撓，使得我們在疫苗的採購取得會有比較困難。

美國和日本近日都有向台灣捐贈疫苗疫苗。對此，陳建仁認為，這個捐助有2個理由，第一，當然是善心好意地展現；第二，則是台灣去年在全世界都缺乏口罩的時候，很快地在72家工廠增設了93條生產線，大量製造口罩提供給全世界多個國家，因此在某種程度上，「這是互相照顧、彼此幫忙的精神，也是最好的防疫典範。」

▲前副總統陳建仁。（圖／記者洪巧藍攝）

另外，針對台灣近日傳出規劃爭取代工莫德納疫苗，陳建仁表示，如果能夠順利談成授權製造的話，這對台灣的疫苗產業來說是一個很正向的發展，「因為mRNA疫苗未來的使用絕對不止於新冠病毒，可能很多其他傳染病疫苗或者是新興傳染病的疫苗都有需要被製造，所以mRNA疫苗製造平台就是一個滿好的平台。」

報導指出，對於外界擔心代工莫德納疫苗是否會對自產疫苗形成「排擠」，陳建仁則說，如果台灣被授權製造，也不可能在短時間內就能產出，目前中央的目標是在10月底的時候，希望65%的人都要接種疫苗，所以台灣代理製造的著眼點應該是放在全世界，對全人類來說是有好處的，「只有台灣好是沒有辦法防禦，一定要全世界都好。」

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