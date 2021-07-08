高鐵確診站務員病毒量高　同事篩檢出爐！黃珊珊：全列居家隔離

記者袁茵／台北報導

台北市政府7日公布一名高鐵員工（案15169）足跡，6月29日到7月2日之間都有上班，讓台北市副市長黃珊珊直言擔憂；而指揮中心發言人莊人祥也說，該PCR檢驗CT值為16，病毒量偏高。針對目前匡列的人的狀況，黃珊珊8日補充道，與確診者工作的同事都有做篩檢，目前都是陰性。

台北市政府8日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自主持，並對指揮中心宣佈微解封、柯文哲稱2日環南市場是被設局、柯文哲說不排除公布總統府施打名單、環南市場大規模PCR等議題做回應。

針對北市7日公布高鐵員工足跡，其確診者PCR檢驗CT值達16，傳染力非常強，是否會公佈更多疫調內容？目前匡列的人採檢狀況為何？黃珊珊於記者會中表示，此案是在虎林專案大規模篩檢時發現到的，主要是北市做疫調時，發現該確診者是高鐵站務員，所以就特別謹慎，也同步告知高鐵以及確診者的同事，並針對與確診者共同工作的同事做篩檢，目前都是陰性，但還是匡列居家隔離。

黃珊珊表示，這就是為什麼北市要公布足跡，因為是公共場域，擔心影響到一般不特定多數人，所以提醒那幾天可能去詢問站務員的民眾要提高警覺，此案也有報給中央，以中央決定是否發細胞簡訊。

該名高鐵人員的公共場所活動足跡分布如下：

6月29日上午5點30分到下午3點：在台北車站高鐵B1西出口值勤。

6月30日上午5點30分到下午3點：在台北車站高鐵B1西出口值勤。

7月1日上午6點到下午3點：在台北車站高鐵B1東出口值勤。

7月2日上午5點30分到下午3點：在台北車站高鐵東三門的售票櫃台值勤。

▼台北市副市長黃珊珊。（資料圖／北市府提供）