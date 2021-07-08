運動場館開放「禁淋浴」！教育部微解封指引曝　學校操場適度開放

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／翻攝自指揮中心直播畫面）

記者崔至雲／台北報導

疫情指揮中心今（8日）宣布，全國三級疫情警戒再延長兩週至7月26日，同時公布微解封指引措施，包括開放校園操場、高爾夫球場等運動場館有條件鬆綁，但游泳池業者不包含在內，且所有運動場館皆不提供淋浴、餐飲內用。

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▲▼0708教育部適度放寬措施。（圖／指揮中心提供）

劉孟奇指出，這次的適度放寬的場域首先是公共圖書館，開放單一窗口讀者接待相關服務，社教機構開方部分區域參觀，單一出入管限制不得超過100人，戶外空間開放，入館時連帶口罩社交距離，社交管所內餐飲服務依照餐飲業管理措施，此外，戶外依照管理措施，社教機構閱覽室、電子導覽室外推廣活動都暫停，互動觸碰展示設施也暫停。

針對高中以下學校戶外操場部分，劉孟奇也說，要依所在地地方政府防疫措施適度開放，雖然提供社區民眾運動使用戶外操場，但不開放運動設施設備，戶外操場禁止飲食，另外如果學校有對外營運飲食也禁止不開放，同時相關團體活動競賽也禁止，學校行政區域運動設備飲水機，並不開放，另外學校會配合規劃出入動線時連至戴口罩要求，廁所鄰近操場一間提供使用，要加強傾銷。

▲0708教育部適度放寬措施。（圖／指揮中心提供）

劉孟奇也說明，室外運動場館將適度開放，但限制任何場域內容留人數最試乘載量25%，同樣實施時連制、戴口罩、社交距離維持，必須使用個人器具禁止混用借用，不能有團體禁賽，器材設備間隔開放使用，使用後一定清消，更衣室開放加強傾銷，游泳池蒸氣室都不開放。

三級警戒從5/19起至今已經實施超過一個月，民眾漸漸已經關不住，盼著7/12可以解封降級。陳時中多次透露在研議相關開放作為，昨日記者會中也再度表示，目前很多縣市疫情相對穩定，雙北熱區個案數也逐漸減少，幾個比較熱的點，經過大規模篩檢和匡列隔離，現在也相對安全。

今日確診數再度創下三級警戒以來新低，但地方政府大多對解除三級警戒後「人流跨區移動」仍有疑慮，行政院綜合各方意見後，拍板再延長兩週至7月26日。院長蘇貞昌上午在院會中提到，警戒要延長，就要做出明確規範；鬆綁要適度，就要做出明確指引；請各部會就指揮中心所訂，規範詳細，讓民眾知道才可以到位、明白。